Funcţionare la o singură atingere pentru capturarea instantanee a momentelor minunate

Nu mai rataţi niciodată un moment minunat. Cu intervalul de pornire rapid al camerei video de la Philips, puteţi începe să capturaţi instantaneu. Graţie câtorva caracteristici avansate, precum viteza ridicată a procesorului şi procesarea dedicată a semnalului, pornirea camerei video de la Philips durează numai două secunde. Butoanele sunt concepute cu gândul la simplitate, astfel încât tot ce trebuie să faceţi este să apăsaţi un buton pentru a începe să filmaţi la definiţie înaltă. Prin intermediul camerei video de la Philips sunteţi oricând pregătit să capturaţi evenimente surprinzătoare, fără să pierdeţi nimic.