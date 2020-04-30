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Producție oprită

Microsistem muzical

BTM2560/12

5

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Conferă putere melodiilor tale

Ascultă toată muzica digitală de pe smartphone prin Bluetooth sau CD MP3 şi CD-R/W pe un singur microsistem Philips. Difuzoarele Bass Reflex asigură un bas dramatic, iar puterea maximă de 70 W oferă un sunet puternic.

Vezi toate beneficiile

Conferă putere melodiilor tale

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta comenzile Balans, Clar, Puternic, Cald şi Luminos pe care le puteţi utiliza pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică redat.

Încărcare rapidă şi eficientă prin USB pentru dispozitivul inteligent

Încărcare rapidă şi eficientă prin USB pentru dispozitivul inteligent

Portul USB nu este doar pentru redarea muzicii. Sistemul inteligent de gestionare a alimentării USB permite un curent de încărcare de 2 A pentru încărcarea rapidă a dispozitivului inteligent atunci când sistemul muzical este în modul standby.

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

30/04/2020

Polska

Polska

polecam

Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!

Acest review a fost făcut pentru BTM2560 Mikrowieża

Acest review a fost făcut pentru BTM2560 Mikrowieża

29/04/2020

Polska

Polska

Mocna Wieża

Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.

Avantaje

Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość

Dezavantaje

jak narazie brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2560 Mikrowieża

Data utilizării 2019-10-29

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2560 Mikrowieża

Data utilizării 2019-10-29

31/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý

Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.

Avantaje

Čistý zvuk

Dezavantaje

Žádné

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2560 Hudební mikrosystém

Data utilizării 2020-04-30

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2560 Hudební mikrosystém

Data utilizării 2020-04-30

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