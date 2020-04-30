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Producție oprită
Conferă putere melodiilor tale
Ascultă toată muzica digitală de pe smartphone prin Bluetooth sau CD MP3 şi CD-R/W pe un singur microsistem Philips. Difuzoarele Bass Reflex asigură un bas dramatic, iar puterea maximă de 70 W oferă un sunet puternic.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta comenzile Balans, Clar, Puternic, Cald şi Luminos pe care le puteţi utiliza pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică redat.
Portul USB nu este doar pentru redarea muzicii. Sistemul inteligent de gestionare a alimentării USB permite un curent de încărcare de 2 A pentru încărcarea rapidă a dispozitivului inteligent atunci când sistemul muzical este în modul standby.
Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea directă a materialelor audio de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, modul audio este, de asemenea, extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul audio.
5.0
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Maciek123
30/04/2020
Polska
polecam
Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!
Acest review a fost făcut pentru BTM2560 Mikrowieża
Acest review a fost făcut pentru BTM2560 Mikrowieża
Michallo78
29/04/2020
Polska
Mocna Wieża
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.
Avantaje
Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość
Dezavantaje
jak narazie brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2560 Mikrowieża
Data utilizării 2019-10-29
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2560 Mikrowieża
Data utilizării 2019-10-29
Skibob 62
31/05/2020
Česká republika
Skvělý
Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.
Avantaje
Čistý zvuk
Dezavantaje
Žádné
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2560 Hudební mikrosystém
Data utilizării 2020-04-30
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2560 Hudební mikrosystém
Data utilizării 2020-04-30