Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
BTM2325/12
Relaxaţi-vă pe muzică excelentă
Ascultă-ţi melodiile de pe smartphone, transmite biblioteca de muzică prin Bluetooth şi redă MP3-CD-uri pe acest sistem muzical Philips compact, multifuncţional. Încarcă-ţi toate dispozitivele inteligente, de la smartphone-uri la tablete, cu portul de încărcare USB încorporat.
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Port USB pentru încărcare
Uşa frontală automată adaugă mai multă complexitate la designul elegant al acestui sistem. Uşa elegantă, dar funcţională, care acoperă discul, glisează vertical în sus şi în jos într-o mişcare lină la atingerea unui buton, oricând doreşti să schimbi selecţia muzicală. Relaxează-te şi savurează performanţa audio dinamică în timp ce priveşti discul prin fereastra transparentă.
MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.
4.0
din 5
1
Recenzie
emilush
07/04/2023
România
PHILIPS BTM 2325/12
Produs bunicel. Functioneaza in toate mediile de redare CD/USB/RADIO/BLUETOOTH,Ca sa functioneze radioul mai bine trebuie agatat de ceva firul de sirma din spate , perdea sau o bucata de aluminiu de la antene vechi de camera. Pentru 15 wati nu se aude tare dar auditia e fara distorsiuni. CD-URILE trebuie sa fie originale spre o ascultare optima.Aparatul poseda ceas si alarma.Utilizare placuta tuturor!
Avantaje
este mic ca si dimensiuni
Dezavantaje
nu are radio AM si bass
Acest review a fost făcut pentru BTM2325 Microsistem muzical
Data utilizării 2021-04-07
Acest review a fost făcut pentru BTM2325 Microsistem muzical
Data utilizării 2021-04-07