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Producție oprită

Microsistem muzical

BTM2325/12

4

| (1) Recenzie

Relaxaţi-vă pe muzică excelentă

Ascultă-ţi melodiile de pe smartphone, transmite biblioteca de muzică prin Bluetooth şi redă MP3-CD-uri pe acest sistem muzical Philips compact, multifuncţional. Încarcă-ţi toate dispozitivele inteligente, de la smartphone-uri la tablete, cu portul de încărcare USB încorporat.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Relaxaţi-vă pe muzică excelentă

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Port USB pentru încărcare

Încărcare automată CD

Uşa frontală automată adaugă mai multă complexitate la designul elegant al acestui sistem. Uşa elegantă, dar funcţională, care acoperă discul, glisează vertical în sus şi în jos într-o mişcare lină la atingerea unui buton, oricând doreşti să schimbi selecţia muzicală. Relaxează-te şi savurează performanţa audio dinamică în timp ce priveşti discul prin fereastra transparentă.

Putere maximă de ieşire de 15 W

Redare MP3-CD, CD şi CD-R/RW

Redare MP3-CD, CD şi CD-R/RW

MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

5
3
2
1

07/04/2023

România

România

PHILIPS BTM 2325/12

Produs bunicel. Functioneaza in toate mediile de redare CD/USB/RADIO/BLUETOOTH,Ca sa functioneze radioul mai bine trebuie agatat de ceva firul de sirma din spate , perdea sau o bucata de aluminiu de la antene vechi de camera. Pentru 15 wati nu se aude tare dar auditia e fara distorsiuni. CD-URILE trebuie sa fie originale spre o ascultare optima.Aparatul poseda ceas si alarma.Utilizare placuta tuturor!

Avantaje

este mic ca si dimensiuni

Dezavantaje

nu are radio AM si bass

Acest review a fost făcut pentru BTM2325 Microsistem muzical

Data utilizării 2021-04-07

Acest review a fost făcut pentru BTM2325 Microsistem muzical

Data utilizării 2021-04-07

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