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Producție oprită

Microsistem muzical

BTM2056/12

5

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Redaţi muzică din dispozitive portabile la domiciliu. Acest microsistem muzical Philips este furnizat cu USB Direct şi MP3-link. Chiar şi cu funcţia de transferare a muzicii wireless prin Bluetooth, acest sistem audio vă permite să vă bucuraţi de muzică fără bătăi de cap.

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Obsedat de sunet

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

  • Bluetooth

Panoul frontal cu deschidere electrică adaugă eleganţă şi stil

Panoul frontal cu deschidere electrică adaugă eleganţă şi stil

Uşa frontală automată adaugă mai multă complexitate la designul elegant al acestui sistem. Uşa elegantă, dar funcţională, care acoperă discul, glisează vertical în sus şi în jos într-o mişcare lină la atingerea unui buton, oricând doreşti să schimbi selecţia muzicală. Relaxează-te şi savurează performanţa audio dinamică în timp ce priveşti discul prin fereastra transparentă.

Opţiune de montare pe perete pentru poziţionare flexibilă

Opţiune de montare pe perete pentru poziţionare flexibilă

Combinaţia perfectă între un design suplu şi flexibil, sistemul audio Philips este proiectat inteligent pentru a se integra în spaţiul de locuit. Baza sistemului audio este un stativ, astfel încât sistemul poate fi aşezat frumos şi în siguranţă pe orice raft sau comodă. La montarea pe perete dispuneţi de aceeaşi flexibilitate ca în cazul stativului independent.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

05/10/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2056 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2056 Mikrowieża

05/10/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2056 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2056 Mikrowieża

24/12/2013

Polska

Polska

Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.

Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2056 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2056 Mikrowieża

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