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Producție oprită
Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.
Redaţi muzică din dispozitive portabile la domiciliu. Acest microsistem muzical Philips este furnizat cu USB Direct şi MP3-link. Chiar şi cu funcţia de transferare a muzicii wireless prin Bluetooth, acest sistem audio vă permite să vă bucuraţi de muzică fără bătăi de cap.
Bluetooth
Uşa frontală automată adaugă mai multă complexitate la designul elegant al acestui sistem. Uşa elegantă, dar funcţională, care acoperă discul, glisează vertical în sus şi în jos într-o mişcare lină la atingerea unui buton, oricând doreşti să schimbi selecţia muzicală. Relaxează-te şi savurează performanţa audio dinamică în timp ce priveşti discul prin fereastra transparentă.
Combinaţia perfectă între un design suplu şi flexibil, sistemul audio Philips este proiectat inteligent pentru a se integra în spaţiul de locuit. Baza sistemului audio este un stativ, astfel încât sistemul poate fi aşezat frumos şi în siguranţă pe orice raft sau comodă. La montarea pe perete dispuneţi de aceeaşi flexibilitate ca în cazul stativului independent.
Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.
5.0
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
markisdg
05/10/2015
Polska
Cumpărător verificat
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2056 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2056 Mikrowieża
wgrave
05/10/2015
Polska
Cumpărător verificat
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2056 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2056 Mikrowieża
markispl
24/12/2013
Polska
Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.
Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2056 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2056 Mikrowieża