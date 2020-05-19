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Producție oprită
Aspect retro. Sunete moderne.
Stilul retro şi performanţa modernă se îmbină în acest microsistem superb. Carcasa clasică din lemn, selectorul de volum din aluminiu lustruit şi afişajul foarte lucios îl transformă într-un punct de atracţie. Oriunde îţi place să te relaxezi.
Bluetooth®
DAB+
Acest microsistem elegant integrat îţi permite să asculţi liste de redare şi multe altele. Sau, te poţi bucura din nou de clasicii din colecţia de CD-uri datorită unui CD player care redă şi CD-uri MP3 şi CD-uri înregistrate. Tunerul radio digital oferă o recepţie extrem de clară şi poţi configura până la 20 de presetări pentru posturile DAB+ sau FM preferate.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Trisu
19/05/2020
Česká republika
Kvalitní zvuk
S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.
Avantaje
Kvalita, design
Dezavantaje
Nic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTB4800 Hudební mikrosystém
Data utilizării 2019-04-19
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTB4800 Hudební mikrosystém
Data utilizării 2019-04-19