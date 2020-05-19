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Producție oprită

Microsistem muzical

BTB4800/12

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Aspect retro. Sunete moderne.

Stilul retro şi performanţa modernă se îmbină în acest microsistem superb. Carcasa clasică din lemn, selectorul de volum din aluminiu lustruit şi afişajul foarte lucios îl transformă într-un punct de atracţie. Oriunde îţi place să te relaxezi.

Vezi toate beneficiile

Aspect retro. Sunete moderne.

  • Bluetooth®

  • DAB+

CD player. Radio digital DAB+/FM

Acest microsistem elegant integrat îţi permite să asculţi liste de redare şi multe altele. Sau, te poţi bucura din nou de clasicii din colecţia de CD-uri datorită unui CD player care redă şi CD-uri MP3 şi CD-uri înregistrate. Tunerul radio digital oferă o recepţie extrem de clară şi poţi configura până la 20 de presetări pentru posturile DAB+ sau FM preferate.

Transfer de muzică Bluetooth wireless

Greutate 4,78 kg

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kvalitní zvuk

S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.

Avantaje

Kvalita, design

Dezavantaje

Nic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTB4800 Hudební mikrosystém

Data utilizării 2019-04-19

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTB4800 Hudební mikrosystém

Data utilizării 2019-04-19

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