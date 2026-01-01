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Producție oprită
BTB2670/12
Sunet stereo HiFi care se potriveşte casei tale
Ascultă-ţi melodiile de pe smartphone, transmite-ţi biblioteca de muzică prin Bluetooth şi redă CD-uri MP3 pe acest sistem muzical Philips compact, multifuncţional. Apoi ascultă emisiunile preferate de la radio cu compatibilitatea cu DAB+ şi FM.
Bluetooth
cu MULTIPAIR
DAB+
După ce dispozitivul inteligent a fost conectat o dată, sistemul muzical Philips poate fi activat din modul standby de funcţia Bluetooth a dispozitivului inteligent. Aceasta va activa şi sursa Bluetooth, permiţând transmiterea uşoară şi rapidă a muzicii, în orice moment.
Designul compact se potriveşte la orice spaţiu, orice stil de viaţă. Acest set compact se potriveşte în orice încăpere, graţie designului suplu şi dimensiunilor reduse.
Portul USB nu este doar pentru redarea muzicii. Sistemul inteligent de gestionare a alimentării USB permite un curent de încărcare de 2 A pentru încărcarea rapidă a dispozitivului inteligent atunci când sistemul muzical este în modul standby.
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