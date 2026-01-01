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Producție oprită

Microsistem muzical

BTB2670/12

Sunet stereo HiFi care se potriveşte casei tale

Ascultă-ţi melodiile de pe smartphone, transmite-ţi biblioteca de muzică prin Bluetooth şi redă CD-uri MP3 pe acest sistem muzical Philips compact, multifuncţional. Apoi ascultă emisiunile preferate de la radio cu compatibilitatea cu DAB+ şi FM.

Vezi toate beneficiile

Sunet stereo HiFi care se potriveşte casei tale

  • Bluetooth

  • cu MULTIPAIR

  • DAB+

Mod standby Bluetooth permanent activat pentru reconectare uşoară

Mod standby Bluetooth permanent activat pentru reconectare uşoară

După ce dispozitivul inteligent a fost conectat o dată, sistemul muzical Philips poate fi activat din modul standby de funcţia Bluetooth a dispozitivului inteligent. Aceasta va activa şi sursa Bluetooth, permiţând transmiterea uşoară şi rapidă a muzicii, în orice moment.

Designul compact se potriveşte la orice spaţiu, orice stil de viaţă

Designul compact se potriveşte la orice spaţiu, orice stil de viaţă. Acest set compact se potriveşte în orice încăpere, graţie designului suplu şi dimensiunilor reduse.

Încărcare rapidă şi eficientă prin USB pentru dispozitivul inteligent

Încărcare rapidă şi eficientă prin USB pentru dispozitivul inteligent

Portul USB nu este doar pentru redarea muzicii. Sistemul inteligent de gestionare a alimentării USB permite un curent de încărcare de 2 A pentru încărcarea rapidă a dispozitivului inteligent atunci când sistemul muzical este în modul standby.

Specificaţii tehnice

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