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Producție oprită
4.1
din 5
173
Recenzii
81%
recomandă acest produs
Adrianicus
10/09/2019
România
Excelent
Ușurință în utilizare, compact și calitate premium.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Aparat de tuns barba cu aspirare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Aparat de tuns barba cu aspirare
Adri89
02/06/2019
România
Foarte bun
Foarte bun, recomand acest produs. Are un design frumos, lame care se ascut singure
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Aparat de tuns barba cu aspirare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Aparat de tuns barba cu aspirare
Costin1
11/05/2019
România
Super practic
Excelent pentru călătorii și necesar. Aspira bine... Recomand
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Aparat de tuns barba cu aspirare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Aparat de tuns barba cu aspirare