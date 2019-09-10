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Producție oprită

Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vacuum Beard Trimmer

BT7500/15

4.1
| (173) Recenzii | 81% recomandă acest produs
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4.1

din 5

173

Recenzii

81%

recomandă acest produs

10/09/2019

România

România

Excelent

Ușurință în utilizare, compact și calitate premium.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Aparat de tuns barba cu aspirare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Aparat de tuns barba cu aspirare

02/06/2019

România

România

Foarte bun

Foarte bun, recomand acest produs. Are un design frumos, lame care se ascut singure

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Aparat de tuns barba cu aspirare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Aparat de tuns barba cu aspirare

11/05/2019

România

România

Super practic

Excelent pentru călătorii și necesar. Aspira bine... Recomand

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Aparat de tuns barba cu aspirare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Aparat de tuns barba cu aspirare

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