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  • Tundere uniformă, fără efort
  • Tundere uniformă, fără efort
  • Tundere uniformă, fără efort
  • Tundere uniformă, fără efort
  • Tundere uniformă, fără efort
  • Tundere uniformă, fără efort
  • Tundere uniformă, fără efort
  • Tundere uniformă, fără efort
  • Tundere uniformă, fără efort
  • Tundere uniformă, fără efort
  • Tundere uniformă, fără efort
  • Tundere uniformă, fără efort
  • Tundere uniformă, fără efort
  • Tundere uniformă, fără efort
  • Tundere uniformă, fără efort
  • Tundere uniformă, fără efort
  • Tundere uniformă, fără efort
  • Tundere uniformă, fără efort
  • Tundere uniformă, fără efort
  • Tundere uniformă, fără efort
  • Tundere uniformă, fără efort

Producție oprită

Beardtrimmer series 5000Aparat de tuns

BT5205/16

4.6
| (229) Recenzii | 94% recomandă acest produs

2 premii

Tundere uniformă, fără efort
Acest aparat de tuns cu lame metalice te ajută să obţii exact barba scurtă cu aspect de 3 zile sau barba lungă pe care o doreşti. Noul pieptene integrat ridică firele de păr, pentru a oferi rezultate uniforme după o singură trecere a aparatului
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The world's most preferred electric male grooming brand1

Sistem de ghidare dinamic pentru barbă, pentru rezultate uniforme

Tundere uniformă, fără efort

  • Setări de precizie de 0,2 mm

  • Lame integral din metal

  • Utiliz. fără fir 70 min/încărc. 1h

  • Pieptene integrat ridicare fire

Ridică firele de păr până la nivelul lamei pentru rezultate uniforme

Ridică firele de păr până la nivelul lamei pentru rezultate uniforme

Sistemul de ghidare dinamic pentru barbă, cu ajutorul pieptenului integrat pentru ridicarea firelor de păr, ridică firele până la nivelul lamelor pentru rezultate uniforme de tuns şi îţi permite să obţii exact aspectul nebărbierit de 3 zile, barba scurtă sau barba lungă pe care o doreşti.

Ghidează firele de păr spre dispozitivul de tăiere pentru tuns fără efort

Ghidează firele de păr spre dispozitivul de tăiere pentru tuns fără efort

Tunde-ţi barba dintr-o singură mişcare rapidă, în timp ce eşti delicat cu pielea. Noul nostru pieptene integrat pentru ridicarea firelor de păr ridică şi ghidează firele de păr la nivelul lamelor, pentru un tuns fără efort şi uniform.

Lamele au tăiş dublu pentru tundere mai rapidă*

Lamele au tăiş dublu pentru tundere mai rapidă*

Acest aparat de tuns este dotat cu lame integral din metal, cu tăiş dublu, care taie mai multe fire la fiecare trecere, pentru un tuns mai rapid.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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4.6

din 5

229

Recenzii

94%

recomandă acest produs

10/08/2023

România

România

Cumpărător verificat

Foarte eficient

Foarte bun! Silentios, gama de reglaje foarte potrivite atat pentru par cat si pentru barba.

Avantaje

Silentios, trepte de reglaj bine etajate

Dezavantaje

N-am gasit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Aparat de tuns barba

25/03/2023

România

România

Cumpărător verificat

Simplu si eficient

Usor de utilizat, eficient, produs de calitate. Raportul calitate pret mi se pare echitabil

Avantaje

Mentionate mai sus

Dezavantaje

N am observat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Aparat de tuns barba

30/09/2022

România

România

Cumpărător verificat

Foarte adecvat pentru taierea si toaletarea barbii

Sistemul de calibrare a lungimii firului extrem de eficae avand ca rezultat taierea uniforma si aspect bun al barbii. Este silentios si durata incarcarii arhisuficienta pentru sedinte relaxante. Oricum are si posibilitatea de a folosi firul de alimentare. Tipul de acumulator este unul care asigura cicluri de incarcare fara memorie ceea ce mareste durata de viata si fiabilitatea. Concluzia este ca am gasit un excelent continuator pentru vechiul meu Philips care si-a facut la vremea lui treaba foarte bine.

Avantaje

Cele prezentate in recenzie

Dezavantaje

Usoara problema la curatarea cu pertia a parului (nu sunt amator de spalare dupa utilizare).

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Aparat de tuns barba

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. Faţă de predecesorul său Philips