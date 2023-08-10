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Producție oprită
Setări de precizie de 0,2 mm
Lame integral din metal
Utiliz. fără fir 70 min/încărc. 1h
Pieptene integrat ridicare fire
Sistemul de ghidare dinamic pentru barbă, cu ajutorul pieptenului integrat pentru ridicarea firelor de păr, ridică firele până la nivelul lamelor pentru rezultate uniforme de tuns şi îţi permite să obţii exact aspectul nebărbierit de 3 zile, barba scurtă sau barba lungă pe care o doreşti.
Tunde-ţi barba dintr-o singură mişcare rapidă, în timp ce eşti delicat cu pielea. Noul nostru pieptene integrat pentru ridicarea firelor de păr ridică şi ghidează firele de păr la nivelul lamelor, pentru un tuns fără efort şi uniform.
Acest aparat de tuns este dotat cu lame integral din metal, cu tăiş dublu, care taie mai multe fire la fiecare trecere, pentru un tuns mai rapid.
Premii
4.6
din 5
229
Recenzii
94%
recomandă acest produs
Dorunu
10/08/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte eficient
Foarte bun! Silentios, gama de reglaje foarte potrivite atat pentru par cat si pentru barba.
Avantaje
Silentios, trepte de reglaj bine etajate
Dezavantaje
N-am gasit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Aparat de tuns barba
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Aparat de tuns barba
Doctoru’
25/03/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Simplu si eficient
Usor de utilizat, eficient, produs de calitate. Raportul calitate pret mi se pare echitabil
Avantaje
Mentionate mai sus
Dezavantaje
N am observat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Aparat de tuns barba
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Aparat de tuns barba
Tegei
30/09/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte adecvat pentru taierea si toaletarea barbii
Sistemul de calibrare a lungimii firului extrem de eficae avand ca rezultat taierea uniforma si aspect bun al barbii. Este silentios si durata incarcarii arhisuficienta pentru sedinte relaxante. Oricum are si posibilitatea de a folosi firul de alimentare. Tipul de acumulator este unul care asigura cicluri de incarcare fara memorie ceea ce mareste durata de viata si fiabilitatea. Concluzia este ca am gasit un excelent continuator pentru vechiul meu Philips care si-a facut la vremea lui treaba foarte bine.
Avantaje
Cele prezentate in recenzie
Dezavantaje
Usoara problema la curatarea cu pertia a parului (nu sunt amator de spalare dupa utilizare).
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Aparat de tuns barba
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Aparat de tuns barba
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
Faţă de predecesorul său Philips