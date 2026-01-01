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Producție oprită
BT51W/00
Fă spaţiu pentru dans
Ia-ţi melodiile cu tine cu boxa Bluetooth care îţi încape în buzunar. Această boxă mică îţi oferă şase ore de redare şi sunet clar, chiar şi la volum maxim. Acoperirea wireless este de 10 m. O mulţime de spaţiu ca să dansezi în toată camera.
Bluetooth®
Alb
Nici nu îţi vei da seama că duci cu tine această minusculă boxă, care cântăreşte doar 90 g. Difuzorul de 1,5” pentru toată gama de frecvenţe oferă sunet clar şi cristalin chiar şi atunci când creşti volumul.
Bateria îţi oferă 5 ore de redare la o încărcare completă. Încărcarea durează mai puţin de 3 ore şi este facilă, prin cablul micro USB inclus.
Asocierea cu dispozitivul tău Bluetooth este simplă. Este suficient să porneşti boxa şi aceasta este gata de asociere. Raza de acţiune wireless este de 10 m.
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