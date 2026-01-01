Fă spaţiu pentru dans

Ia-ţi melodiile cu tine cu boxa Bluetooth care îţi încape în buzunar. Această boxă mică îţi oferă şase ore de redare şi sunet clar, chiar şi la volum maxim. Acoperirea wireless este de 10 m. O mulţime de spaţiu ca să dansezi în toată camera.