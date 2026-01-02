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  • Tuns rapid şi precis pentru aranjare uşoară
  • Tuns rapid şi precis pentru aranjare uşoară
  • Tuns rapid şi precis pentru aranjare uşoară
  • Tuns rapid şi precis pentru aranjare uşoară
  • Tuns rapid şi precis pentru aranjare uşoară
  • Tuns rapid şi precis pentru aranjare uşoară
  • Tuns rapid şi precis pentru aranjare uşoară
  • Tuns rapid şi precis pentru aranjare uşoară

Beardtrimmer series 3000Aparat de tuns barba

BT3233/15

4.6
| (230) Recenzii | 91% recomandă acest produs
Tuns rapid şi precis pentru aranjare uşoară
This trimmer with the innovative Lift & Trim system lifts and captures more lowlying hairs for efficient, even trimming results. This way you will easily achieve the 3-day stubble, short beard or long beard look you want.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

Lame cu ascuţire automată

Tuns rapid şi precis pentru aranjare uşoară

  • Setări de precizie de 0,5 mm

  • Lame cu ascuţire automată

  • Utiliz. fără fir 60 min/încărcare 1h

  • Sistem de ridicare şi tundere

Tunde uniform şi prinde firele de păr lipite de piele

Tunde uniform şi prinde firele de păr lipite de piele

Perfect pentru un aspect nebărbierit, aparatul de tuns barba Philips dispune de noul nostru sistem de ridicare şi tundere: un pieptene ce ridică şi ghidează firele de păr la nivelul lamelor pentru un bărbierit uniform.

Obţine un tuns perfect, dar protector

Obţine un tuns perfect, dar protector

Lamele din oţel cu ascuţire automată rămân la fel de ascuţite şi eficiente ca în prima zi, pentru a oferi un tuns precis şi totuşi delicat cu pielea, de fiecare dată.

Lame delicate cu pielea pentru o piele fină

Lame delicate cu pielea pentru o piele fină

Concepute pentru a preveni zgârieturile şi iritaţiile, lamele au vârfuri rotunjite pentru un contact mai delicat cu pielea.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

230

Recenzii

91%

recomandă acest produs

2

02/01/2026

România

România

Cumpărător verificat

Isi face foarte bine treaba

Usurinta in utilizare, taie perfect firele din barba, silentios.

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3239/15 Aparat de tuns barba

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3239/15 Aparat de tuns barba

01/03/2023

România

România

Cumpărător verificat

Raport calitate preț

Un produs ok ! Cu toate că înainte de al cumpăra un client care avea spunea că după cca 2 ani cam începe să tragă, la așa ceva eu aleg Philips !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Aparat de tuns barba

12/09/2022

România

România

Cumpărător verificat

beardtrimmer

este f bun ca toate toate produsele utila si practica !

Avantaje

da

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Aparat de tuns barba

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 