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Setări de precizie de 0,5 mm
Lame cu ascuţire automată
Utiliz. fără fir 60 min/încărcare 1h
Sistem de ridicare şi tundere
Perfect pentru un aspect nebărbierit, aparatul de tuns barba Philips dispune de noul nostru sistem de ridicare şi tundere: un pieptene ce ridică şi ghidează firele de păr la nivelul lamelor pentru un bărbierit uniform.
Lamele din oţel cu ascuţire automată rămân la fel de ascuţite şi eficiente ca în prima zi, pentru a oferi un tuns precis şi totuşi delicat cu pielea, de fiecare dată.
Concepute pentru a preveni zgârieturile şi iritaţiile, lamele au vârfuri rotunjite pentru un contact mai delicat cu pielea.
4.6
din 5
230
Recenzii
91%
recomandă acest produs
Mmmarius
02/01/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Isi face foarte bine treaba
Usurinta in utilizare, taie perfect firele din barba, silentios.
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3239/15 Aparat de tuns barba
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3239/15 Aparat de tuns barba
Vlad1234
01/03/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Raport calitate preț
Un produs ok ! Cu toate că înainte de al cumpăra un client care avea spunea că după cca 2 ani cam începe să tragă, la așa ceva eu aleg Philips !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Aparat de tuns barba
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Aparat de tuns barba
nu e cazul
12/09/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
beardtrimmer
este f bun ca toate toate produsele utila si practica !
Avantaje
da
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Aparat de tuns barba
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Aparat de tuns barba
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.