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BS4B1927B/00
Maximizează spaţiul pe birou
Maximizează spaţiul pe birou şi fixează PC-urile client de SmartErgoBase a monitorului Philips cu suportul de montare a dispozitivelor client. Această soluţie versatilă simplă îţi permite să creezi configuraţii All-in-One pentru productivitate maximă
pentru Philips SmartErgoBase
Găurile de montare VESA, standard în industrie, garantează compatibilitatea de montare cu majoritatea formelor de PC şi Thin Client.
Acest suport de montare a dispozitivelor client este o soluţie simplă şi cu preţ redus pentru crearea unei configuraţii de birou multifuncţionale şi ordonate, eficientizând utilizarea spaţiului mic.
Suportul de montare a dispozitivelor client se potriveşte perfect cu baza Philips SmartErgoBase premiată a monitoarele comerciale pentru montarea simplă a PC-urilor şi a computerelor Thin Client.
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