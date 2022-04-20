ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Satinelle Prestige BRP586/00 Wet & Dry epilator

Producție oprită

Asistență

Satinelle Prestige BRP586/00 Wet & Dry epilator

BRP586/00

Satinelle Prestige BRP586/00 Wet & Dry epilator

Producție oprită

Accesează magazinul

Înregistrează-ţi produsul

Obţine garanţia extinsă

Înregistrează-ţi produsul în 90 de zile de la achiziţie şi obţine garanţie extinsă (se aplică T&C).

Înregistrează produsul

Manuale şi documentaţie

Ghid de iniţiere rapidă - English (US)

  • PDF fişier, 2.1 MB
  • 20 April 2022

Data Act Document

  • PDF fişier, 207.8 kB
  • 24 September 2025

Depanare