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  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară

Satinelle EssentialEpilator compact cu fir

BRP529/00

4.7
| (324) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Epilarea este de acum mai uşoară
Enjoy smooth legs for weeks with Philips Satinelle. Gently removes hairs, as short as 0.5mm, from the root. This special edition includes a Philips mini epilator and smart tweezers designed for sensitive areas.
Vezi toate beneficiile

Piele netedă pentru mai multe săptămâni

Epilarea este de acum mai uşoară

  • Pachet cu mini-epilator și pensetă

  • Utilizare cu fir

  • Pentru picioare și zonele sensibile

  • Cu Opti-light

Sistemul eficient de epilare smulge firele de păr de la rădăcină

Sistemul eficient de epilare smulge firele de păr de la rădăcină

Sistemul eficient de epilare îţi lasă pielea netedă şi curată timp de mai multe săptămâni

Opti-light te ajută să detectezi şi să îndepărtezi şi cele mai dificile fire

Opti-light te ajută să detectezi şi să îndepărtezi şi cele mai dificile fire

Opti-light te ajută să detectezi şi să îndepărtezi şi cele mai dificile fire

2 setări de viteză pentru a prinde firele mai subţiri sau mai groase

2 setări de viteză pentru a prinde firele mai subţiri sau mai groase

2 setări de viteză pentru a îndepărta firele de păr mai subţiri şi mai groase şi a beneficia de un tratament mai personalizat de îndepărtare a părului.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

324

Recenzii

97%

recomandă acest produs

13/04/2025

România

România

Cumpărător verificat

Strongly recommend!

The best epilator I’ve had! Powerful, somehow gentle so reaction after is not very strong. Recommend!

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE255/00 Epilator compact cu fir

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE255/00 Epilator compact cu fir

21/07/2024

România

România

Cumpărător verificat

Îl folosesc de 14 ani

Este cel mai bun epilator clasic ever!!! Îl înlocuiesc la câțiva ani cu același! Cel mai bun!!!! E singurul produs la care am revenit de atâtea ori în mod fidel

Avantaje

Foarte bun, rezistent

Dezavantaje

Nimic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE245/00 Epilator compact cu fir

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE245/00 Epilator compact cu fir

03/07/2024

România

România

Cumpărător verificat

Multumita

Sunt multumita de acest epilator. Este genul de aparat clasic cu care nu am dat gres. Pensetele smulg bine firele. Este exact ceea, ce mi-am dorit

Avantaje

Pensetele smulg bine firele

Dezavantaje

Nu am gasit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE225/00 Epilator compact cu fir

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE225/00 Epilator compact cu fir

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