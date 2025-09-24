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Îndepărtarea părului
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Lumea IPL Seria 9000 Epilator IPL
Producție oprită
Asistență
BRI957/00
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Data Act Document
Manual de utilizare
Toate (18)
Pot utiliza Philips Lumea dacă sunt gravidă sau alăptez?
Care sunt diferenţele dintre accesoriile Philips Lumea?
Există efecte secundare ale utilizării Philips Lumea?
Cât de des trebuie să utilizez Philips Lumea?
Philips Lumea este adecvat pentru toate tonurile de piele şi toate culorile de păr corporal?
Lumea IPLAdaptor de alimentare
Lumea IPLLavetă de curăţare
Resimt senzaţia de disconfort pe piele sau simt durere când folosesc Philips Lumea
Philips Lumea nu administrează pulsaţii
Nu obţin rezultatele aşteptate cu Philips Lumea
Luminile dispozitivului Philips Lumea clipesc intermitent
Philips Lumea emană un miros de ars în timpul tratamentului
Bateria aparatului meu Philips Lumea se descarcă foarte rapid
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