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  • Bucură-te de 6 luni de piele fină, fără păr*
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  • Bucură-te de 6 luni de piele fină, fără păr*
  • Bucură-te de 6 luni de piele fină, fără păr*
  • Bucură-te de 6 luni de piele fină, fără păr*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Bucură-te de 6 luni de piele fină, fără păr*
  • Bucură-te de 6 luni de piele fină, fără păr*

Producție oprită

Lumea PrestigeAparat IPL pentru îndepărtarea părului

BRI956/00

4.6
| (2467) Recenzii | 92% recomandă acest produs

1 premiu

Bucură-te de 6 luni de piele fină, fără păr*
Philips Lumea Prestige cu tehnologie SenseIQ este cea mai eficientă tehnologie IPL a noastră. Concepute pentru un tratament comod la domiciliu, accesoriile inteligente Lumea se potrivesc perfect pe orice formă a corpului şi adaptează programe concepute pentru fiecare zonă a corpului.
Vezi toate beneficiile

4 accesorii inteligente – pentru rezultate optime

Bucură-te de 6 luni de piele fină, fără păr*

  • Cu tehnologie SenseIQ

  • Zonele axilare şi inghinală, corp, faţă

  • Cu senzor SmartSkin

  • Utilizare cu şi fără fir

Tehnologie IPL profesională la tine acasă, dezvoltată cu ajutorul dermatologilor

Tehnologie IPL profesională la tine acasă, dezvoltată cu ajutorul dermatologilor

IPL înseamnă lumină intens pulsată. Philips Lumea aplică pulsaţii delicate de lumină la rădăcina firului de păr, punând foliculul într-o fază de repaus. Drept urmare, cantitatea de păr de pe corp se reduce în mod gradual. Repetarea tratamentului îţi lasă pielea frumoasă şi fără păr, fină la atingere. Tratamentul de prevenire a creşterii părului este sigur şi delicat, chiar şi în zonele sensibile. Philips Lumea este testat clinic şi dezvoltat cu ajutorul dermatologilor pentru un tratament uşor şi eficient, în confortul propriei locuinţe.

Tratament dovedit a fi delicat şi eficient

Tratament dovedit a fi delicat şi eficient

Studiile obiective indică o reducere a părului de până la 92 % după trei tratamente**. Efectuează primele patru tratamente la fiecare două săptămâni, iar următoarele opt tratamente la fiecare patru săptămâni. După 12 tratamente te vei putea bucura de şase luni de piele fină, fără păr*.

Adecvat pentru o largă varietate de tipuri de păr şi piele

Adecvat pentru o largă varietate de tipuri de păr şi piele

Philips Lumea Prestige este eficient pentru o gamă largă de tipuri de păr şi de piele. Funcţionează pe păr natural blond închis, şaten şi negru şi pe tonuri de piele variind de la piele foarte albă la cafeniu închis. IPL are nevoie de contrast între pigmentul culorii părului şi pigmentul nuanţei pielii, aşa că (precum alte tratamente bazate pe IPL) Lumea nu poate fi utilizat pentru a trata păr alb, cărunt, blond deschis sau roşcat. Şi nu este potrivit pentru piele foarte închisă la culoare.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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4.6

din 5

2467

Recenzii

92%

recomandă acest produs

27/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Recomand

Confortabil, eficient, reducere vizibila a firelor de par, calitate

Avantaje

Simplu rapid, confortabil

Dezavantaje

nu sunt

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI949/00 Epilator IPL cu SenseIQ

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI949/00 Epilator IPL cu SenseIQ

11/01/2026

România

România

Cumpărător verificat

Excelent!

Îl adoooor. Nu credeam ca e atât de bun și ca se vede asta după prima ședință.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 9900 BRI977/00 Epilator IPL cu SenseIQ

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 9900 BRI977/00 Epilator IPL cu SenseIQ

16/12/2025

România

România

Cumpărător verificat

Produsul este foarte bun și conform descrierii

Pentru mine este foarte bun, își face treaba exact așa că în descriere.L am cumpărat la începutul lui septembrie 2025, și tot de atunci fac și ședințele de epilare Am instalată aplicația care îmi dă reminder când e următoarea sesiune,iar rezultatele sau văzut la mine după a2-a ședință.Acum după 2luni și jumătate,de exemplu la subraț nu ma creste deloc între ședințele de la 1 la o lună.

Avantaje

Foarte eficient

Dezavantaje

Nu sunt

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 9900 BRI977/00 Epilator IPL cu SenseIQ

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 9900 BRI977/00 Epilator IPL cu SenseIQ

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Referințe

  1. Reducere medie a părului după 12 tratamente: 78 % pe picioare, 64 % în zona inghinală, 65 % în zonele axilare

  2. Măsurat pe picioare, după 3 tratamente, 27 din 55 de femei obţin rezultate de 92 % sau superioare

  3. * Când se urmează programul de tratament

  4. * * Studiu realizat în Ţările de Jos şi Austria, pe 56 de femei, după 3 tratamente în zonele axilare, zona inghinală şi pe picioare şi după 2 tratamente pe faţă

  5. * * * Durata de viaţă a lămpii nu depăşeşte garanţia universală Philips de 2 ani