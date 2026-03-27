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Producție oprită
Cu tehnologie SenseIQ
Zonele axilare şi inghinală, corp, faţă
Cu senzor SmartSkin
Utilizare cu şi fără fir
IPL înseamnă lumină intens pulsată. Philips Lumea aplică pulsaţii delicate de lumină la rădăcina firului de păr, punând foliculul într-o fază de repaus. Drept urmare, cantitatea de păr de pe corp se reduce în mod gradual. Repetarea tratamentului îţi lasă pielea frumoasă şi fără păr, fină la atingere. Tratamentul de prevenire a creşterii părului este sigur şi delicat, chiar şi în zonele sensibile. Philips Lumea este testat clinic şi dezvoltat cu ajutorul dermatologilor pentru un tratament uşor şi eficient, în confortul propriei locuinţe.
Studiile obiective indică o reducere a părului de până la 92 % după trei tratamente**. Efectuează primele patru tratamente la fiecare două săptămâni, iar următoarele opt tratamente la fiecare patru săptămâni. După 12 tratamente te vei putea bucura de şase luni de piele fină, fără păr*.
Philips Lumea Prestige este eficient pentru o gamă largă de tipuri de păr şi de piele. Funcţionează pe păr natural blond închis, şaten şi negru şi pe tonuri de piele variind de la piele foarte albă la cafeniu închis. IPL are nevoie de contrast între pigmentul culorii părului şi pigmentul nuanţei pielii, aşa că (precum alte tratamente bazate pe IPL) Lumea nu poate fi utilizat pentru a trata păr alb, cărunt, blond deschis sau roşcat. Şi nu este potrivit pentru piele foarte închisă la culoare.
Premii
4.6
din 5
2467
Recenzii
92%
recomandă acest produs
DodoM
27/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recomand
Confortabil, eficient, reducere vizibila a firelor de par, calitate
Avantaje
Simplu rapid, confortabil
Dezavantaje
nu sunt
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI949/00 Epilator IPL cu SenseIQ
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI949/00 Epilator IPL cu SenseIQ
Axelandra.
11/01/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent!
Îl adoooor. Nu credeam ca e atât de bun și ca se vede asta după prima ședință.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 9900 BRI977/00 Epilator IPL cu SenseIQ
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 9900 BRI977/00 Epilator IPL cu SenseIQ
MimiDav
16/12/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul este foarte bun și conform descrierii
Pentru mine este foarte bun, își face treaba exact așa că în descriere.L am cumpărat la începutul lui septembrie 2025, și tot de atunci fac și ședințele de epilare Am instalată aplicația care îmi dă reminder când e următoarea sesiune,iar rezultatele sau văzut la mine după a2-a ședință.Acum după 2luni și jumătate,de exemplu la subraț nu ma creste deloc între ședințele de la 1 la o lună.
Avantaje
Foarte eficient
Dezavantaje
Nu sunt
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 9900 BRI977/00 Epilator IPL cu SenseIQ
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 9900 BRI977/00 Epilator IPL cu SenseIQ
Reducere medie a părului după 12 tratamente: 78 % pe picioare, 64 % în zona inghinală, 65 % în zonele axilare
Măsurat pe picioare, după 3 tratamente, 27 din 55 de femei obţin rezultate de 92 % sau superioare
* Când se urmează programul de tratament
* * Studiu realizat în Ţările de Jos şi Austria, pe 56 de femei, după 3 tratamente în zonele axilare, zona inghinală şi pe picioare şi după 2 tratamente pe faţă
* * * Durata de viaţă a lămpii nu depăşeşte garanţia universală Philips de 2 ani