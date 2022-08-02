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Seria 8000 Epilator umed şi uscat

Producție oprită

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Seria 8000Epilator umed şi uscat

BRE740/90

Seria 8000 Epilator umed şi uscat

Producție oprită

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  • Modul de utilizare, modul de epilare, videoclip despre utilizarea uscată a epilatorului seria 8000
    Modul de utilizare, modul de epilare, videoclip despre utilizarea uscată a epilatorului seria 8000

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Manuale şi documentaţie

Ghid de iniţiere rapidă

  • PDF fişier, 744.6 kB
  • 30 October 2023

Declaraţie de conformitate UK - English (US)

  • PDF fişier, 143.8 kB
  • 9 February 2026

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