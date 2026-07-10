Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
+7 accesorii de epilare, exfoliere și pedichiură
Utilizare fără fir, umedă și uscată
Pentru față și corp (picioare, axilă, bikini)
32 pensete ceramice hipoelergenice - 0,5 mm
Cu Opti-light
Tehnologia cu acţiune dublă sincronizează pensetele ceramice lungi în acţiuni continue pentru a prinde ferm şi a îndepărta firele de păr chiar şi de 0,5 mm. Capul de epilare lat cu pensete cu 50% mai lungi îndepărtează mai mult păr dintr-o singură mişcare*. Pregăteşte-te pentru piele fină.
De asemenea, pensetele noastre se rotesc mai repede pe minut decât Braun Silk-épil 9.
32 pensete ceramice din material hipoalergenic pentru un tratament confortabil. Acestea alunecă uşor pe piele, cu mai puţină frecare şi mai mult contact cu pielea*. Se simte minunat pe piele, spun 91% dintre femei.
4.6
din 5
733
Recenzii
91%
recomandă acest produs
Wild flower
10/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Epilator Philips 8000/730
Epilatorul este superb,nu dă nici cea mai mică senzație de durere.Smulge si cel mai mic fir de păr.
Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BRE730/10 Epilator umed şi uscat
Date of Use 2026-06-24
Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BRE730/10 Epilator umed şi uscat
Date of Use 2026-06-24
Ille123
20/10/2025
România
Recomand
Toate capetele funcționează foarte bine. Puterea este bună, bateria ține mult.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BRE730/10 Epilator umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BRE730/10 Epilator umed şi uscat
Fan produse Philips
20/09/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Epilator Philips 735/00
Un epilator foarte bun,foarte multe accesorii pe care nu le-am folosit inca,
Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BRE735/00 Epilator umed şi uscat
Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BRE735/00 Epilator umed şi uscat
Vs. Philips Satinelle Advanced şi Satinelle Prestige
CLT Germania N=153, 2019