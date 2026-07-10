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  • Epilare puternică. Delicată cu pielea
  • Epilare puternică. Delicată cu pielea
  • Epilare puternică. Delicată cu pielea
  • Epilare puternică. Delicată cu pielea
  • Epilare puternică. Delicată cu pielea
  • Epilare puternică. Delicată cu pielea
  • Epilare puternică. Delicată cu pielea
  • Epilare puternică. Delicată cu pielea
  • Epilare puternică. Delicată cu pielea
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  • Epilare puternică. Delicată cu pielea
  • Epilare puternică. Delicată cu pielea
  • Epilare puternică. Delicată cu pielea
  • Epilare puternică. Delicată cu pielea
  • Epilare puternică. Delicată cu pielea
  • Epilare puternică. Delicată cu pielea
  • Epilare puternică. Delicată cu pielea
  • Epilare puternică. Delicată cu pielea

Producție oprită

Seria 8000Epilator umed şi uscat

BRE700/00

4.6
| (733) Recenzii | 91% recomandă acest produs
Epilare puternică. Delicată cu pielea
Epilator Philips Seria 8000: primele epilatoare din lume cu pensete ceramice pentru epilare mai confortabilă. Prinde chiar şi cele mai scurte fire de păr cu tehnologia Double Action, pentru piele catifelată săptămâni întregi.
Vezi toate beneficiile

Piele fină timp până la 4 săptămâni

Epilare puternică. Delicată cu pielea

  • +3 accesorii de epilare

  • Utilizare fără fir, umedă și uscată

  • Pentru față și corp (picioare, axilă, bikini)

  • 32 pensete ceramice hipoelergenice - 0,5 mm

  • Cu Opti-light

Piele catifelată până la 4 săptămâni cu tehnologia Double Action

Piele catifelată până la 4 săptămâni cu tehnologia Double Action

Tehnologia cu acţiune dublă sincronizează pensetele ceramice lungi în acţiuni continue pentru a prinde ferm şi a îndepărta firele de păr chiar şi de 0,5 mm. Capul de epilare lat cu pensete cu 50% mai lungi îndepărtează mai mult păr dintr-o singură mişcare*. Pregăteşte-te pentru piele fină.

Cel mai rapid epilator al nostru

Cel mai rapid epilator al nostru

De asemenea, pensetele noastre se rotesc mai repede pe minut decât Braun Silk-épil 9.

32 pensete ceramice hipoalergenice, pentru un tratament delicat

32 pensete ceramice hipoalergenice, pentru un tratament delicat

32 pensete ceramice din material hipoalergenic pentru un tratament confortabil. Acestea alunecă uşor pe piele, cu mai puţină frecare şi mai mult contact cu pielea*. Se simte minunat pe piele, spun 91% dintre femei.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.6

din 5

733

Recenzii

91%

recomandă acest produs

10/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Epilator Philips 8000/730

Epilatorul este superb,nu dă nici cea mai mică senzație de durere.Smulge si cel mai mic fir de păr.

Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BRE730/10 Epilator umed şi uscat

Date of Use 2026-06-24

Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BRE730/10 Epilator umed şi uscat

Date of Use 2026-06-24

20/10/2025

România

România

Recomand

Toate capetele funcționează foarte bine. Puterea este bună, bateria ține mult.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BRE730/10 Epilator umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BRE730/10 Epilator umed şi uscat

20/09/2025

România

România

Cumpărător verificat

Epilator Philips 735/00

Un epilator foarte bun,foarte multe accesorii pe care nu le-am folosit inca,

Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BRE735/00 Epilator umed şi uscat

Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BRE735/00 Epilator umed şi uscat

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Referințe

  1. Vs. Philips Satinelle Advanced şi Satinelle Prestige

  2. CLT Germania N=153, 2019