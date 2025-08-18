ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin

Seria 4000Epilator

BRE247/00

4.8
| (91) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Delicat şi fin
Încearcă îndepărtarea de durată a părului, blândă cu pielea ta, şi bucură-te de piele fină timp de până la 28 zile. Înţelegem, epilarea poate cauza teamă. Dar devine mai puţin dureroasă după utilizare regulată!*
Vezi toate beneficiile

Blând cu tine şi pielea ta

Delicat şi fin

  • +4 accesorii de epilare și exfoliere

  • Utilizare cu fir, uscată

  • Pentru corp şi zona inghinală

  • Cu lumină LED

Până la 4 săptămâni de piele netedă

Până la 4 săptămâni de piele netedă

Piele fină, fără griji, pentru mai mult timp. Epilatorul îți oferă libertatea de a te bucura de până la 4 săptămâni fără epilare.

Epilare la îndemână

Epilare la îndemână

Fă cunoștință cu acest epilator drăguț care prinde firele de păr scurte la fel ca ceara, fără stresul vizitelor la salon sau dezordinea de acasă. E chiar atât de simplu!

Piele netedă de durată

Piele netedă de durată

O achiziţie unică cu ambalaj din hârtie, fără baterii şi cu mâner fabricat din 50% materiale reciclate – acest epilator îşi propune să aibă un impact minim asupra mediului.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.8

din 5

91

Recenzii

95%

recomandă acest produs

3

18/08/2025

România

România

Angajat Philips

Bun si frumos

[Employee of philipsglobal] Imi place ca prinde toate firele de par si are si acea lumina care ma ajuta sa vad unde trebuie sa insist daca este cazul. este usor si se pliaza pe forma mainii. este fi frumos, bonus. multumesc, philips!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 4000 BRE257/00 Epilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 4000 BRE257/00 Epilator

16/07/2025

România

România

Minunat

L am prins la un pret super bun si este incredibil. Prinde si firele foarte scurte ceea ce vechiul epilator(alta firma) nu facea.

Avantaje

Prinde toate firele de par chiar si pe cele mai scurte, capatul de tuns este foarte eficient tunde destul de aproape de piele

Dezavantaje

Este destul de zgomotos

Acest review a fost făcut pentru Seria 4000 BRE247/00 Epilator

Acest review a fost făcut pentru Seria 4000 BRE247/00 Epilator

16/05/2025

România

România

Produs ok

Este o opțiune excelentă pentru mine, care inca folosesc epilator classic. Este un epilator eficient, accesibil și ușor de utilizat. Cu multiple accesorii și un design foarte dragut, ma descurc cu el foarte bine acasa.

Acest review a fost făcut pentru Seria 4000 BRE247/00 Epilator

Acest review a fost făcut pentru Seria 4000 BRE247/00 Epilator

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. 87% sunt de acord, iHUT Olanda, n=28, 2024.