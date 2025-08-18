Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
+4 accesorii de epilare și exfoliere
Utilizare cu fir, uscată
Pentru corp şi zona inghinală
Cu lumină LED
Piele fină, fără griji, pentru mai mult timp. Epilatorul îți oferă libertatea de a te bucura de până la 4 săptămâni fără epilare.
Fă cunoștință cu acest epilator drăguț care prinde firele de păr scurte la fel ca ceara, fără stresul vizitelor la salon sau dezordinea de acasă. E chiar atât de simplu!
O achiziţie unică cu ambalaj din hârtie, fără baterii şi cu mâner fabricat din 50% materiale reciclate – acest epilator îşi propune să aibă un impact minim asupra mediului.
4.8
din 5
91
Recenzii
95%
recomandă acest produs
andreeari
18/08/2025
România
Angajat Philips
Bun si frumos
[Employee of philipsglobal] Imi place ca prinde toate firele de par si are si acea lumina care ma ajuta sa vad unde trebuie sa insist daca este cazul. este usor si se pliaza pe forma mainii. este fi frumos, bonus. multumesc, philips!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 4000 BRE257/00 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 4000 BRE257/00 Epilator
Bobita28septembrie
16/07/2025
România
Minunat
L am prins la un pret super bun si este incredibil. Prinde si firele foarte scurte ceea ce vechiul epilator(alta firma) nu facea.
Avantaje
Prinde toate firele de par chiar si pe cele mai scurte, capatul de tuns este foarte eficient tunde destul de aproape de piele
Dezavantaje
Este destul de zgomotos
Acest review a fost făcut pentru Seria 4000 BRE247/00 Epilator
Acest review a fost făcut pentru Seria 4000 BRE247/00 Epilator
Dayyy
16/05/2025
România
Produs ok
Este o opțiune excelentă pentru mine, care inca folosesc epilator classic. Este un epilator eficient, accesibil și ușor de utilizat. Cu multiple accesorii și un design foarte dragut, ma descurc cu el foarte bine acasa.
Acest review a fost făcut pentru Seria 4000 BRE247/00 Epilator
Acest review a fost făcut pentru Seria 4000 BRE247/00 Epilator
87% sunt de acord, iHUT Olanda, n=28, 2024.