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Utilizare cu fir
Pentru picioare
Sistemul eficient de epilare îţi lasă pielea netedă şi curată timp de mai multe săptămâni
2 setări de viteză pentru a îndepărta firele de păr mai subţiri şi mai groase şi a beneficia de un tratament mai personalizat de îndepărtare a părului.
Forma rotunjită se potriveşte perfect în mâna ta şi ajută la îndepărtarea confortabilă a părului. Şi şi arată excelent!
4.7
din 5
324
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Bigfanofthisproduct
13/04/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Strongly recommend!
The best epilator I’ve had! Powerful, somehow gentle so reaction after is not very strong. Recommend!
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE255/00 Epilator compact cu fir
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE255/00 Epilator compact cu fir
Elyelena06
21/07/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Îl folosesc de 14 ani
Este cel mai bun epilator clasic ever!!! Îl înlocuiesc la câțiva ani cu același! Cel mai bun!!!! E singurul produs la care am revenit de atâtea ori în mod fidel
Avantaje
Foarte bun, rezistent
Dezavantaje
Nimic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE245/00 Epilator compact cu fir
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE245/00 Epilator compact cu fir
GrIuli
03/07/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Multumita
Sunt multumita de acest epilator. Este genul de aparat clasic cu care nu am dat gres. Pensetele smulg bine firele. Este exact ceea, ce mi-am dorit
Avantaje
Pensetele smulg bine firele
Dezavantaje
Nu am gasit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE225/00 Epilator compact cu fir
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE225/00 Epilator compact cu fir