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Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

Producție oprită

Asistență

Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

BRE224/00

Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

Declaraţie de conformitate UE

  • PDF fişier, 638.1 kB
  • 17 December 2024

Declaraţie de conformitate UK - English (US)

  • PDF fişier, 45.9 kB
  • 26 February 2026

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