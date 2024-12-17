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Informații de legalitate
Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator
Producție oprită
Asistență
BRE224/00
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Declaraţie de conformitate UE
Declaraţie de conformitate UK - English (US)
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Cum pot schimba setările de viteză ale epilatorului meu Philips?
EpilatorMănuşă de exfoliere
Husă
Satinelle EssentialCap de ras
Satinelle EssentialAdaptor de alimentare
Satinelle EssentialCap de epilare
Set de pensete
Epilatorul meu Philips nu funcţionează
Epilatorul meu Philips nu îndepărtează părul în mod corespunzător