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Producție oprită

Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

BRE224/00

4.7
| (324) Recenzii | 97% recomandă acest produs
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4.7

din 5

324

Recenzii

97%

recomandă acest produs

13/04/2025

România

România

Cumpărător verificat

Strongly recommend!

The best epilator I’ve had! Powerful, somehow gentle so reaction after is not very strong. Recommend!

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE255/00 Epilator compact cu fir

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE255/00 Epilator compact cu fir

21/07/2024

România

România

Cumpărător verificat

Îl folosesc de 14 ani

Este cel mai bun epilator clasic ever!!! Îl înlocuiesc la câțiva ani cu același! Cel mai bun!!!! E singurul produs la care am revenit de atâtea ori în mod fidel

Avantaje

Foarte bun, rezistent

Dezavantaje

Nimic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE245/00 Epilator compact cu fir

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE245/00 Epilator compact cu fir

03/07/2024

România

România

Cumpărător verificat

Multumita

Sunt multumita de acest epilator. Este genul de aparat clasic cu care nu am dat gres. Pensetele smulg bine firele. Este exact ceea, ce mi-am dorit

Avantaje

Pensetele smulg bine firele

Dezavantaje

Nu am gasit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE225/00 Epilator compact cu fir

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE225/00 Epilator compact cu fir

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