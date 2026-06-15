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Tehnologie personalizată
Menţine rezistenţa părului*
Păstrează până la 70% din hidratare**
De 4 ori mai mulţi ioni, păr lucios***
Tehnologie SenseIQ pentru o experienţă personalizată de îndreptare a părului. Detectează. Senzorul digital activ măsoară temperatura părului de peste 20.000 de ori într-o sesiune de coafare. Adaptează. Microprocesorul inteligent reglează automat temperatura pentru a preveni supraîncălzirea părului. Îngrijeşte. Tehnologia noastră de detectare şi adaptare protejează părul în timpul coafării, conservând până la 70% din hidratarea sa naturală**.
Dovedită că menţine până la 93% din rezistenţa esenţială a părului*, placa de îndreptat părul cu SenseIQ păstrează sănătatea părului la interior şi îi dă un aspect elegant şi strălucitor la exterior.
Oferă-i părului un tratament ionic hrănitor cu sistemul Tetra Ionic. Designul patentat eliberează milioane de ioni utilizând 4 jeturi speciale amplasate pe ambele părţi ale dispozitivului de îndreptat părul. Moleculele hrănitoare îndepărtează electricitatea statică, netezesc şi conferă părului un luciu plin de strălucire.
4.7
din 5
591
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Wolfita
15/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
O placă de păr foarte bună! Se încălzește rapid și îndreaptă părul dintr-o singură trecere. Părul rămâne neted și strălucitor toată ziua. Sunt foarte mulțumită de achiziție și o recomand cu drag.
Acest review a fost făcut pentru Prestige Seria 8000 BHS838/00 Placă de îndreptat părul
Date of Use 2026-06-04
Acest review a fost făcut pentru Prestige Seria 8000 BHS838/00 Placă de îndreptat părul
Date of Use 2026-06-04
08/04/2026
România
Parte a unei promoții
Îmi place cum îmi întinde părul chiar și pe treapta cea mai mică, dar și că pot face bucle cu el.
Acest review a fost făcut pentru Prestige Seria 8000 BHS838/00 Placă de îndreptat părul
Acest review a fost făcut pentru Prestige Seria 8000 BHS838/00 Placă de îndreptat părul
Miha25
29/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Acest review a fost făcut pentru Prestige Seria 8000 BHS838/00 Placă de îndreptat părul
Acest review a fost făcut pentru Prestige Seria 8000 BHS838/00 Placă de îndreptat părul
Mod SenseIQ la 200 °C, rezultate medii
Mod SenseIQ la 170 °C
Vs. Philips HP8372