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  • Îndreptare personalizată a părului cu SenseIQ
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  • Îndreptare personalizată a părului cu SenseIQ
  • Îndreptare personalizată a părului cu SenseIQ
  • Îndreptare personalizată a părului cu SenseIQ
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  • Îndreptare personalizată a părului cu SenseIQ
  • Îndreptare personalizată a părului cu SenseIQ

Producție oprită

Seria 8000Placă de îndreptat părul

BHS830/00

4.7
| (591) Recenzii | 93% recomandă acest produs
Îndreptare personalizată a părului cu SenseIQ
Placa Philips pentru îndreptare personalizată a părului Philips Seria 8000 cu tehnologia SenseIQ, ce conservă hidratarea naturală a părului. Rezultatul? Un păr puternic şi o strălucire sănătoasă ori de câte ori te coafezi.
Vezi toate beneficiile

Dovedit că menţine până la 93% din rezistenţa părului*

Îndreptare personalizată a părului cu SenseIQ

  • Tehnologie personalizată

  • Menţine rezistenţa părului*

  • Păstrează până la 70% din hidratare**

  • De 4 ori mai mulţi ioni, păr lucios***

Îndreptare personalizată

Îndreptare personalizată

Tehnologie SenseIQ pentru o experienţă personalizată de îndreptare a părului. Detectează. Senzorul digital activ măsoară temperatura părului de peste 20.000 de ori într-o sesiune de coafare. Adaptează. Microprocesorul inteligent reglează automat temperatura pentru a preveni supraîncălzirea părului. Îngrijeşte. Tehnologia noastră de detectare şi adaptare protejează părul în timpul coafării, conservând până la 70% din hidratarea sa naturală**.

Menţine rezistenţa părului

Menţine rezistenţa părului

Dovedită că menţine până la 93% din rezistenţa esenţială a părului*, placa de îndreptat părul cu SenseIQ păstrează sănătatea părului la interior şi îi dă un aspect elegant şi strălucitor la exterior.

Sistem Tetra Ionic pentru păr strălucitor

Sistem Tetra Ionic pentru păr strălucitor

Oferă-i părului un tratament ionic hrănitor cu sistemul Tetra Ionic. Designul patentat eliberează milioane de ioni utilizând 4 jeturi speciale amplasate pe ambele părţi ale dispozitivului de îndreptat părul. Moleculele hrănitoare îndepărtează electricitatea statică, netezesc şi conferă părului un luciu plin de strălucire.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.7

din 5

591

Recenzii

93%

recomandă acest produs

15/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

O placă de păr foarte bună! Se încălzește rapid și îndreaptă părul dintr-o singură trecere. Părul rămâne neted și strălucitor toată ziua. Sunt foarte mulțumită de achiziție și o recomand cu drag.

Acest review a fost făcut pentru Prestige Seria 8000 BHS838/00 Placă de îndreptat părul

Date of Use 2026-06-04

Acest review a fost făcut pentru Prestige Seria 8000 BHS838/00 Placă de îndreptat părul

Date of Use 2026-06-04

08/04/2026

România

România

Îmi place cum îmi întinde părul chiar și pe treapta cea mai mică, dar și că pot face bucle cu el.

Acest review a fost făcut pentru Prestige Seria 8000 BHS838/00 Placă de îndreptat părul

Acest review a fost făcut pentru Prestige Seria 8000 BHS838/00 Placă de îndreptat părul

29/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Acest review a fost făcut pentru Prestige Seria 8000 BHS838/00 Placă de îndreptat părul

Acest review a fost făcut pentru Prestige Seria 8000 BHS838/00 Placă de îndreptat părul

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Referințe

  1. Mod SenseIQ la 200 °C, rezultate medii

  2. Mod SenseIQ la 170 °C

  3. Vs. Philips HP8372