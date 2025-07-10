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  • Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*
  • Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*
  • Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*
  • Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*
  • Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*
  • Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*
  • Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*
  • Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*
  • Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*
  • Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*
  • Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*
  • Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*
  • Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*
  • Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*
  • Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*
  • Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*
  • Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*
  • Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*
  • Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*
  • Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*

Seria 7000Placă de îndreptat părul

BHS752/00

4.8
| (586) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*
Protejează-ţi şi coafează-ţi părul cu tehnologia ThermoShield pentru o mai mică deteriorare termică a părului graţie unei temperaturi constante şi ionilor minerali pentru reducerea impactului UV. Pentru coafuri frumoase şi un păr sănătos şi neted.
Vezi toate beneficiile

Încearcă 90 zile sau banii înapoi

cu tehnologie ThermoShield şi ioni minerali

Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*

  • Tehnologie ThermoShield

  • Plăci ceramice infuzate cu ulei de argan

  • Protejează părul împotriva deteriorării cauzată de razele UV

  • Îngrijire ionică avansată : ioni negativi, de apă și minerali

  • Husă pliabilă, termorezistentă

Tehnologie ThermoShield pentru mai puţină deteriorare cauzată de căldură

Tehnologie ThermoShield pentru mai puţină deteriorare cauzată de căldură

Tehnologia ThermoShield îţi permite să te coafezi cu mai puţină deteriorare cauzată de căldură. Senzorul său reglează temperatura astfel încât, de la rădăcină până la vârfuri, părul tău să beneficieze de coafarea perfectă şi uniformă pe care o merită.

Ionii minerali reduc deteriorarea produsă de radiaţiile UV

Ionii minerali reduc deteriorarea produsă de radiaţiile UV

Ionii minerali ajută la reducerea impactului negativ al radiaţiilor UV, reducând deteriorarea suprafeţei părului. Mai puţină deteriorare produsă de radiaţiile UV menţine părul fin şi mătăsos.

Interval de temperatură de la 120 °C până la 230 °C

Alege din intervalul de temperatură de la 120 °C până la 230 °C pentru a obţine rezultate de durată, minimizând riscul de deteriorare a părului.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.8

din 5

586

Recenzii

97%

recomandă acest produs

10/07/2025

România

România

Cumpărător verificat

Placă performanta, o recomand!

Foarte bună placa aceasta de păr, modelul 7000! Nu arde deloc parul, nici la nivelul maxim și face ce promite, îndreaptă rapid părul, îl face super strălucitor și îl menține sănătos! Chiar sunt foarte încântată de ea! O super recomand! 👌💯🥰

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHS752/00 Placă de îndreptat părul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHS752/00 Placă de îndreptat părul

20/05/2024

România

România

Cumpărător verificat

Produsul este exact cum ma asteptam

Placa arata bine, este usoara si usor de folosit. Isi face treaba bine, am ales acest produs pentru indreptat parul, dar il voi folosi si ca sa imi fac bucle, in viitor.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHS742/00 Placă de îndreptat părul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHS742/00 Placă de îndreptat părul

29/03/2024

România

România

Cumpărător verificat

Produsul e super ok

Usor de folosit, rezultatele super ok, am luat-o pt fata mea care are un par lung, des si cu tenta de ondulat

Avantaje

se incalzeste rapid, nu rupe/ deterioreaza parul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHS742/00 Placă de îndreptat părul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHS742/00 Placă de îndreptat părul

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Referințe

  1. Acelaşi rezultat de coafare dar cu expunere la căldură mai scăzută: 180°C vs. HP8361 la 210°C

  2. vs HP8361

  3. vs HP8361