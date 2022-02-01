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Producție oprită
cu tehnologia SplitStop
pentru prevenirea despicării vârfurilor
Tratament cu ioni
Infuzie de cheratină
Secretul nostru pentru prevenirea vârfurilor despicate este noua tehnologie SplitStop. Este combinaţia unică dintre un senzor UniTemp şi plăci ceramice fine, pentru a respecta sănătatea părului. Senzorul UniTemp protejează părul împotriva căldurii inutile, iar plăcile de coafare garantează niveluri reduse de frecare pentru prevenirea optimă a vârfurilor despicate.
Senzorul UniTemp îţi protejează părul împotriva expunerii la niveluri de căldură inutile, asigurând o temperatură de coafare corespunzătoare, pentru performanţe îmbunătăţite: obţine aceleaşi rezultate cu o setare a căldurii cu 20°C mai joasă**. Creează coafura perfectă, cu vârfuri cu aspect sănătos, pline de viaţă.
Cheratina este ingredientul esenţial al părului, care îl face puternic, sănătos şi îi conferă un aspect superb. Bara ceramică este îmbogăţită cu cheratină, pentru a-ţi permite să-ţi îngrijeşti mai bine părul.
4.8
din 5
163
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Mdoo
01/02/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Perfect
Exactly how I expected the product to be, easy to use, does its job very well.
Avantaje
Useful, gentle with the hair.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS675/00 Placă de păr Vivid Ends
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS675/00 Placă de păr Vivid Ends
Monro98
01/12/2021
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Super produs
Un produs excelent raport preț / calitate. Îl recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS677/00 Placă de păr Sublime Ends
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS677/00 Placă de păr Sublime Ends
Biba16
17/08/2021
România
Cumpărător verificat
Excelent
Sunt mulțumită de placă. Folosită după instrucțiuni nu arde părul.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS675/00 Placă de păr Vivid Ends
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS675/00 Placă de păr Vivid Ends
după o simulare echivalentă a 2 ani de utilizare la 200°C pe un eşantion de populaţie europeană, cu păr fără vârfuri despicate
temperatura părului şi test efectuat de consumatori în comparaţie cu HP8344