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Producție oprită

StraightCarePlacă de păr Vivid Ends

BHS675/00

4.8
| (163) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Scoate-ţi în evidenţă părul
Placă de păr Vivid Ends este prima placă de îndreptat părul concepută să-ţi protejeze vârfurile fragile. Mulţumită tehnologiei premium SplitStop, te poţi bucura de un păr frumos coafat, cu vârfuri cu un aspect sănătos!
Vezi toate beneficiile

Până la 95% fără vârfuri despicate*

Scoate-ţi în evidenţă părul

  • cu tehnologia SplitStop

  • pentru prevenirea despicării vârfurilor

  • Tratament cu ioni

  • Infuzie de cheratină

Tehnologie SplitStop pentru prevenirea despicării vârfurilor

Tehnologie SplitStop pentru prevenirea despicării vârfurilor

Secretul nostru pentru prevenirea vârfurilor despicate este noua tehnologie SplitStop. Este combinaţia unică dintre un senzor UniTemp şi plăci ceramice fine, pentru a respecta sănătatea părului. Senzorul UniTemp protejează părul împotriva căldurii inutile, iar plăcile de coafare garantează niveluri reduse de frecare pentru prevenirea optimă a vârfurilor despicate.

Senzor UniTemp pentru păr frumos coafat, cu mai puţină căldură

Senzor UniTemp pentru păr frumos coafat, cu mai puţină căldură

Senzorul UniTemp îţi protejează părul împotriva expunerii la niveluri de căldură inutile, asigurând o temperatură de coafare corespunzătoare, pentru performanţe îmbunătăţite: obţine aceleaşi rezultate cu o setare a căldurii cu 20°C mai joasă**. Creează coafura perfectă, cu vârfuri cu aspect sănătos, pline de viaţă.

Infuzie de cheratină pentru o mai bună îngrijire

Infuzie de cheratină pentru o mai bună îngrijire

Cheratina este ingredientul esenţial al părului, care îl face puternic, sănătos şi îi conferă un aspect superb. Bara ceramică este îmbogăţită cu cheratină, pentru a-ţi permite să-ţi îngrijeşti mai bine părul.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

163

Recenzii

97%

recomandă acest produs

2

01/02/2022

România

România

Cumpărător verificat

Perfect

Exactly how I expected the product to be, easy to use, does its job very well.

Avantaje

Useful, gentle with the hair.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS675/00 Placă de păr Vivid Ends

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS675/00 Placă de păr Vivid Ends

01/12/2021

România

România

Cumpărător verificat

Super produs

Un produs excelent raport preț / calitate. Îl recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS677/00 Placă de păr Sublime Ends

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS677/00 Placă de păr Sublime Ends

17/08/2021

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Sunt mulțumită de placă. Folosită după instrucțiuni nu arde părul.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS675/00 Placă de păr Vivid Ends

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS675/00 Placă de păr Vivid Ends

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Referințe

  1. după o simulare echivalentă a 2 ani de utilizare la 200°C pe un eşantion de populaţie europeană, cu păr fără vârfuri despicate

  2. temperatura părului şi test efectuat de consumatori în comparaţie cu HP8344