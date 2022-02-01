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adaptate pentru orice tip de păr
Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului, pentru a intensifica luciul şi strălucirea acestuia. Rezultatul - bucle netede, catifelate şi strălucitoare.
Plăcile pentru îndreptarea părului au o lungime profesională de 105mm, determinând o îndreptare mai rapidă şi mai uşoară.
Plăcile fine cu înveliş ceramic şi alunecare fină previn deteriorarea părului în timpul coafării.
4.8
din 5
163
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Mdoo
01/02/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Perfect
Exactly how I expected the product to be, easy to use, does its job very well.
Avantaje
Useful, gentle with the hair.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS675/00 Placă de păr Vivid Ends
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS675/00 Placă de păr Vivid Ends
Monro98
01/12/2021
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Super produs
Un produs excelent raport preț / calitate. Îl recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS677/00 Placă de păr Sublime Ends
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS677/00 Placă de păr Sublime Ends
Biba16
17/08/2021
România
Cumpărător verificat
Excelent
Sunt mulțumită de placă. Folosită după instrucțiuni nu arde părul.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS675/00 Placă de păr Vivid Ends
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS675/00 Placă de păr Vivid Ends