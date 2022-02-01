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  • Scoate-ţi în evidenţă părul cu îngrijire avansată
  • Scoate-ţi în evidenţă părul cu îngrijire avansată
  • Scoate-ţi în evidenţă părul cu îngrijire avansată
  • Scoate-ţi în evidenţă părul cu îngrijire avansată
  • Scoate-ţi în evidenţă părul cu îngrijire avansată
  • Scoate-ţi în evidenţă părul cu îngrijire avansată
  • Scoate-ţi în evidenţă părul cu îngrijire avansată
  • Scoate-ţi în evidenţă părul cu îngrijire avansată
  • Scoate-ţi în evidenţă părul cu îngrijire avansată
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  • Scoate-ţi în evidenţă părul cu îngrijire avansată
  • Scoate-ţi în evidenţă părul cu îngrijire avansată
  • Scoate-ţi în evidenţă părul cu îngrijire avansată
  • Scoate-ţi în evidenţă părul cu îngrijire avansată
  • Scoate-ţi în evidenţă părul cu îngrijire avansată
  • Scoate-ţi în evidenţă părul cu îngrijire avansată
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Producție oprită

StraightCarePlacă de păr

BHS674/00

4.8
| (163) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Scoate-ţi în evidenţă părul cu îngrijire avansată
Realizează cu ușurință un păr perfect drept cu noua noastră placă de păr. Tratamentul cu ioni şi plăcile cu înveliş ceramic asigură protecţia, îndreptarea şi strălucirea părului. Temperatura de 220°C îţi permite să obţii rezultate excelente dintr-o singură mişcare!
Vezi toate beneficiile

Scoate-ţi în evidenţă părul cu îngrijire avansată

  • 10 setări digitale

  • adaptate pentru orice tip de păr

Mai multă îngrijire prin tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi drept

Mai multă îngrijire prin tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi drept

Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului, pentru a intensifica luciul şi strălucirea acestuia. Rezultatul - bucle netede, catifelate şi strălucitoare.

Plăci extra lungi (105 mm) pentru îndreptare rapidă şi uşoară

Plăci extra lungi (105 mm) pentru îndreptare rapidă şi uşoară

Plăcile pentru îndreptarea părului au o lungime profesională de 105mm, determinând o îndreptare mai rapidă şi mai uşoară.

Înveliş ceramic pentru alunecare lină şi prevenirea deteriorării

Înveliş ceramic pentru alunecare lină şi prevenirea deteriorării

Plăcile fine cu înveliş ceramic şi alunecare fină previn deteriorarea părului în timpul coafării.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

163

Recenzii

97%

recomandă acest produs

2

01/02/2022

România

România

Cumpărător verificat

Perfect

Exactly how I expected the product to be, easy to use, does its job very well.

Avantaje

Useful, gentle with the hair.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS675/00 Placă de păr Vivid Ends

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS675/00 Placă de păr Vivid Ends

01/12/2021

România

România

Cumpărător verificat

Super produs

Un produs excelent raport preț / calitate. Îl recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS677/00 Placă de păr Sublime Ends

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS677/00 Placă de păr Sublime Ends

17/08/2021

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Sunt mulțumită de placă. Folosită după instrucțiuni nu arde părul.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS675/00 Placă de păr Vivid Ends

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StraightCare BHS675/00 Placă de păr Vivid Ends

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