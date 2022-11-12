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Producție oprită
Tehnologie ThermoProtect
Plăci ceramice infuzate cu cheratină
Plăci lungi
6 setări de temperatură
Tehnologia ThermoProtect distribuie căldura uniform pe plăci, prevenind supraîncălzirea pentru a-ţi proteja părul.
Plăcile ceramice cu cheratină alunecă lin pe păr pentru o coafare rapidă şi uşoară.
Alege din intervalul de temperatură de la 160 °C până la 230 °C pentru a obţine rezultate de durată, minimizând riscul de deteriorare a părului.
4.8
din 5
138
Recenzii
94%
recomandă acest produs
DD007
12/11/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recomand
Este o placa foarte buna, nu distruge parul iar pretul este unul mic. Se incalzeste rapid si este foarte comoda in utilizare.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StraightCare Essential BHS377/00 Placă de îndreptat părul ThermoProtect
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StraightCare Essential BHS377/00 Placă de îndreptat părul ThermoProtect
Merry09
24/06/2022
România
Super
Nu deterioreaza parul si indreapta foarte bine.Exact ce aveam nevoie.
Avantaje
Protejeaza parul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StraightCare Essential BHS375/00 Placă de îndreptat părul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StraightCare Essential BHS375/00 Placă de îndreptat părul
Anca2016
14/02/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Calitate si eficientă maxima
Îmi place ca raport calitate / preț e corect si placa de întins este foarte eficientă . Orice tip de par întinde minunat , chiar si parul cret al fiicei mele. Recomand cu încredere.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StraightCare Essential BHS378/00 Placă de îndreptat părul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StraightCare Essential BHS378/00 Placă de îndreptat părul