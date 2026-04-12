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Zonă de periere foarte mare
Tehnologie ThermoProtect
Înveliş ceramic din turmalină
Înveliş ceramic din turmalină pentru păr drept, strălucitor şi mătăsos.
Tehnologia ThermoProtect menţine temperatura constantă pe toată suprafaţa periei pentru a preveni supraîncălzirea, protejând părul şi asigurându-i aspectul sănătos.
Două setări de temperatură (170 °C şi 200 °C) pentru a se potrivi perfect tipului tău de păr.
4.8
din 5
273
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Radu2st
12/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul are caracteristici excelente
Super rapid merită toți banii produs excelent recomand
Avantaje
Bun
Dezavantaje
Nimix
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHH885/00 Perie încălzită pentru îndreptare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHH885/00 Perie încălzită pentru îndreptare
Gzz17
05/02/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelenta,indreapta foarte bine parul
Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHH885/00 Perie încălzită pentru îndreptare
Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHH885/00 Perie încălzită pentru îndreptare
Silvia D
10/04/2024
România
Super
Se incalzeste rapid si asta ajuta atunci cand te grabesti. Este foarte usor de manevrat datorita cablului care se misca o data cu mana. Intinde parul si ii lasa volum cu aspect natural
Avantaje
Intinde parul si ii lasa volum cu aspect natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHH885/00 Perie încălzită pentru îndreptare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHH885/00 Perie încălzită pentru îndreptare
Măsurat pe 33 de femei cu păr de lungime medie. Test efectuat în China.