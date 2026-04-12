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Toate seriile

  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
  • Păr drept cu aspect natural în 5 minute*

Producție oprită

StyleCare EssentialPerie încălzită pentru îndreptare

BHH880/00

4.8
| (273) Recenzii | 99% recomandă acest produs
Păr drept cu aspect natural în 5 minute*
Lasă părul drept şi strălucitor, cu aspect natural şi plăcut, în doar 5 minute. Tehnologia noastră ThermoProtect împreună cu designul perilor asigură un păr drept, cu aspect sănătos.
Vezi toate beneficiile

Păr mătăsos, strălucitor şi drept

Păr drept cu aspect natural în 5 minute*

  • Zonă de periere foarte mare

  • Tehnologie ThermoProtect

  • Înveliş ceramic din turmalină

Înveliş ceramic din turmalină

Înveliş ceramic din turmalină

Înveliş ceramic din turmalină pentru păr drept, strălucitor şi mătăsos.

Tehnologie ThermoProtect

Tehnologie ThermoProtect

Tehnologia ThermoProtect menţine temperatura constantă pe toată suprafaţa periei pentru a preveni supraîncălzirea, protejând părul şi asigurându-i aspectul sănătos.

2 setări de temperatură potrivite tipului tău de păr

2 setări de temperatură potrivite tipului tău de păr

Două setări de temperatură (170 °C şi 200 °C) pentru a se potrivi perfect tipului tău de păr.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

273

Recenzii

99%

recomandă acest produs

12/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produsul are caracteristici excelente

Super rapid merită toți banii produs excelent recomand

Avantaje

Bun

Dezavantaje

Nimix

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHH885/00 Perie încălzită pentru îndreptare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHH885/00 Perie încălzită pentru îndreptare

05/02/2026

România

România

Cumpărător verificat

Excelenta,indreapta foarte bine parul

Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHH885/00 Perie încălzită pentru îndreptare

Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHH885/00 Perie încălzită pentru îndreptare

10/04/2024

România

România

Super

Se incalzeste rapid si asta ajuta atunci cand te grabesti. Este foarte usor de manevrat datorita cablului care se misca o data cu mana. Intinde parul si ii lasa volum cu aspect natural

Avantaje

Intinde parul si ii lasa volum cu aspect natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHH885/00 Perie încălzită pentru îndreptare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHH885/00 Perie încălzită pentru îndreptare

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Referințe

  1. Măsurat pe 33 de femei cu păr de lungime medie. Test efectuat în China.