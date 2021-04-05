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Peste 15 stiluri cu un singur aparat
15 accesorii
Ghid de coafare
Tehnologie OneClick
Plăci de îndreptat părul de 80 mm pentru rezultate de o eleganţă perfectă.
Bară de ondulare de 25 mm pentru bucle lejere până la bucle bine definite, perfecte.
Nu trebuie decât să-ţi periezi părul pentru a crea rezultate voluptoase.
4.8
din 5
34
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Trebor08
05/04/2021
România
Excelent, recomand
Recomand cu incredere, se incalzeste repede si poate fi folosita de oricine.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHH822/00 Aparat de coafat multifuncţional
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHH822/00 Aparat de coafat multifuncţional
nuti59
22/12/2019
România
Cumpărător verificat
Recomand
Un produs bun , multiple functii, usor de manevrat si foarte util.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHH822/00 Aparat de coafat multifuncţional
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHH822/00 Aparat de coafat multifuncţional
Ramona87
19/09/2019
România
Recomand
Simplu si usor de folosit!Se încălzește repede.Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHH822/00 Aparat de coafat multifuncţional
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHH822/00 Aparat de coafat multifuncţional