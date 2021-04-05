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Producție oprită

StyleCareAparat de coafat multifuncţional

BHH811/00

4.8
| (34) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Alege stilul dorit
Un aspect diferit în fiecare zi! De la păr perfect lucios, drept şi cârlionţat la coafuri cu părul strâns şi multe altele, poţi crea mai mult de 10 stiluri cu noul aparat de coafat multifuncţional Philips cu ghid de coafare.
Vezi toate beneficiile

Peste 10 stiluri cu ghidul de coafare

Alege stilul dorit

  • Peste 10 stiluri cu un singur aparat

  • 5 accesorii

  • Ghid de coafare

  • Tehnologie OneClick

Placă de păr de 80 mm pentru rezultate elegante

Placă de păr de 80 mm pentru rezultate elegante

Plăci de îndreptat părul de 80 mm pentru rezultate de o eleganţă perfectă.

Bară de ondulare de 25 mm pentru bucle lejere până la bucle bine definite

Bară de ondulare de 25 mm pentru bucle lejere până la bucle bine definite

Bară de ondulare de 25 mm pentru bucle lejere până la bucle bine definite, perfecte.

Ghid de coafare şi 3 accesorii de păr utile pentru peste 10 stiluri

Ghid de coafare şi 3 accesorii de păr utile pentru peste 10 stiluri

Include un ghid de coafare pentru a crea peste 10 stiluri, 2 benzi elastice pentru coafare uşoară şi o buclă de păr pentru a experimenta diverse stiluri.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

34

Recenzii

97%

recomandă acest produs

2

05/04/2021

România

România

Excelent, recomand

Recomand cu incredere, se incalzeste repede si poate fi folosita de oricine.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHH822/00 Aparat de coafat multifuncţional

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHH822/00 Aparat de coafat multifuncţional

22/12/2019

România

România

Cumpărător verificat

Recomand

Un produs bun , multiple functii, usor de manevrat si foarte util.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHH822/00 Aparat de coafat multifuncţional

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHH822/00 Aparat de coafat multifuncţional

19/09/2019

România

România

Recomand

Simplu si usor de folosit!Se încălzește repede.Recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHH822/00 Aparat de coafat multifuncţional

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHH822/00 Aparat de coafat multifuncţional

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