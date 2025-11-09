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Tehnologie personalizată SenseIQ
3 Moduri uscare: Gentle, Dry, Fast
Reglează căldura de peste 4.000 de ori pe sesiune
Conservă până la 90% din hidratarea naturală a părului*
Difuzor pentru bucle și volum
Tehnologie SenseIQ pentru o experienţă de uscare personalizată. DETECTEAZĂ. Senzorul infraroşu al uscătorului măsoară încontinuu temperatura părului, pentru o protecţie personalizată. SE ADAPTEAZĂ. Senzorul reglează temperatura de până la 4.000 de ori la o sesiune de uscare*** pentru a preveni supraîncălzirea. ÎNGRIJEŞTE. Tehnologia noastră de detectare şi adaptare protejează părul în timpul uscării, păstrând până la 90%** din hidratarea naturală a părului.
În timp ce alte uscătoare de păr măsoară numai temperatura fluxului de aer, uscătorul Philips cu tehnologie SenseIQ măsoară temperatura părului pentru a preveni supraîncălzirea. Echipat cu senzor infraroşu care asigură o experienţa de uscare adecvată pentru părul tău.
Uscătorul cu SenseIQ reglează temperatura fluxului de aer de până la 4.000 de ori la o sesiune de uscare*** pentru a preveni supraîncălzirea.
4.7
din 5
90
Recenzii
94%
recomandă acest produs
User487
09/11/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Sunt multumita
Lasa parul foarte moale, nu mai este aspru- pt par cu fir gros, ondulat ( pe modul gentleman and dry). Pe modul fast usucă f repede parul
Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BHD628/00 Uscător de păr compact
Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BHD628/00 Uscător de păr compact
Oana C.
01/06/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recomand
Se simte intr-adevar ca parul nu e asa agresat dupa uscare. Il lasa moale si matasos, dar mi se pare puterea putin cam mica. In general este un produs de calitate si foarte usor.
Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BHD628/00 Uscător de păr compact
Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BHD628/00 Uscător de păr compact
17/05/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Exceptional pentru prețul lui
Un uscător de păr cu un raport calitate/pret, excelente! Usucă repede, are suficiente funcții pentru uz curent. Sunt foarte mulțumită, de performantele lui
Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BHD628/00 Uscător de păr compact
Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BHD628/00 Uscător de păr compact
Mai rapid decât uscătorul BHD004 cu 1800 W
În modul Gentle/Delicat, după 5 minute de uscare
Măsurat la o sesiune de uscare de 10 minute
Vs Uscatorul Philips HP8280
Vs Uscatorul Philips HP8280