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  • Uscare personalizată a părului cu SenseIQ
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  • Uscare personalizată a părului cu SenseIQ
  • Uscare personalizată a părului cu SenseIQ
  • Uscare personalizată a părului cu SenseIQ
  • Uscare personalizată a părului cu SenseIQ
  • Uscare personalizată a părului cu SenseIQ
  • Uscare personalizată a părului cu SenseIQ
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  • Uscare personalizată a părului cu SenseIQ
  • Uscare personalizată a părului cu SenseIQ
  • Uscare personalizată a părului cu SenseIQ
  • Uscare personalizată a părului cu SenseIQ
  • Uscare personalizată a părului cu SenseIQ

Producție oprită

Seria 8000Uscător de păr compact

BHD628/00

4.7
| (90) Recenzii | 94% recomandă acest produs
Uscare personalizată a părului cu SenseIQ
Uscătorul Philips Seria 8000 cu SenseIQ detectează temperatura părului tău şi se adaptează, reglând căldura pentru a preveni supraîncălzirea şi deteriorarea. Acesta păstrează hidratarea naturală a părului de fiecare dată când îl usuci, ca să obţii rezultate frumoase și un aspect îngrijit.
Vezi toate beneficiile

Încearcă 90 zile sau banii înapoi

Pentru păr strălucitor, bine hidratat, cu aspect sănătos

Uscare personalizată a părului cu SenseIQ

  • Tehnologie personalizată SenseIQ

  • 3 Moduri uscare: Gentle, Dry, Fast

  • Reglează căldura de peste 4.000 de ori pe sesiune

  • Conservă până la 90% din hidratarea naturală a părului*

  • Difuzor pentru bucle și volum

Experienţă de uscare personalizată

Experienţă de uscare personalizată

Tehnologie SenseIQ pentru o experienţă de uscare personalizată. DETECTEAZĂ. Senzorul infraroşu al uscătorului măsoară încontinuu temperatura părului, pentru o protecţie personalizată. SE ADAPTEAZĂ. Senzorul reglează temperatura de până la 4.000 de ori la o sesiune de uscare*** pentru a preveni supraîncălzirea. ÎNGRIJEŞTE. Tehnologia noastră de detectare şi adaptare protejează părul în timpul uscării, păstrând până la 90%** din hidratarea naturală a părului.

Detectează temperatura părului

Detectează temperatura părului

În timp ce alte uscătoare de păr măsoară numai temperatura fluxului de aer, uscătorul Philips cu tehnologie SenseIQ măsoară temperatura părului pentru a preveni supraîncălzirea. Echipat cu senzor infraroşu care asigură o experienţa de uscare adecvată pentru părul tău.

Adaptează performanţa de uscare

Adaptează performanţa de uscare

Uscătorul cu SenseIQ reglează temperatura fluxului de aer de până la 4.000 de ori la o sesiune de uscare*** pentru a preveni supraîncălzirea.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

90

Recenzii

94%

recomandă acest produs

2

09/11/2025

România

România

Cumpărător verificat

Sunt multumita

Lasa parul foarte moale, nu mai este aspru- pt par cu fir gros, ondulat ( pe modul gentleman and dry). Pe modul fast usucă f repede parul

Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BHD628/00 Uscător de păr compact

Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BHD628/00 Uscător de păr compact

01/06/2025

România

România

Cumpărător verificat

Recomand

Se simte intr-adevar ca parul nu e asa agresat dupa uscare. Il lasa moale si matasos, dar mi se pare puterea putin cam mica. In general este un produs de calitate si foarte usor.

Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BHD628/00 Uscător de păr compact

Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BHD628/00 Uscător de păr compact

17/05/2025

România

România

Cumpărător verificat

Exceptional pentru prețul lui

Un uscător de păr cu un raport calitate/pret, excelente! Usucă repede, are suficiente funcții pentru uz curent. Sunt foarte mulțumită, de performantele lui

Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BHD628/00 Uscător de păr compact

Acest review a fost făcut pentru Seria 8000 BHD628/00 Uscător de păr compact

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Referințe

  1. Mai rapid decât uscătorul BHD004 cu 1800 W

  2. În modul Gentle/Delicat, după 5 minute de uscare

  3. Măsurat la o sesiune de uscare de 10 minute

  4. Vs Uscatorul Philips HP8280

  5. Vs Uscatorul Philips HP8280