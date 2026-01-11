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Tehnologia ThermoShield
3 setări de temperatură & 2 de viteză
Îngrijire ionică eliberează de 2 ori mai multi ioni*
2100 W
Senzorul de detectare a supraîncălzirii optimizează şi controlează în mod activ temperatura aerului, protejându-ţi părul împotriva deteriorării** cauzate de supraîncălzire. Bucură-te de o experienţă de uscare fără stres cu tehnologia ThermoShield.
Acest uscător de păr profesional de 2100 W creează un flux de aer puternic. Combinaţia rezultată de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.
Acest sistem puternic cu ioni generează până la 40 de milioane de ioni la o sesiune de uscare, amplificând strălucirea părului. Astfel, te vei bucura de un păr neted şi lucios.
4.8
din 5
826
Recenzii
97%
recomandă acest produs
stylish77
11/01/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte bun
Foarte util,deja este al doilea produs identic. Sunt mulțumit! Putere mare de uscare.
Avantaje
Putere mare, uscare rapida, calitate excelenta.
Dezavantaje
zgomotul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHD512/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHD512/00 Uscător de păr
Robert 37
06/07/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Foarte bun ,de calitate,usucă foarte repede,mi s-a livrat foarte repede
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHD510/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHD510/00 Uscător de păr
M.Mihaela
14/04/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent!
Este foarte bun.Îl folosesc atat eu cat di copiii mei
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHD530/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHD530/00 Uscător de păr
vs BHD350 la setarea superioară
Setarea ThermoShield