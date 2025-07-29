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  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută
  • Uscare puternică la temperatură mai scăzută

Producție oprită

Seria 3000Uscător de păr

BHD341/10

4.8

| (433) Recenzii | 96% recomandă acest produs

Uscare puternică la temperatură mai scăzută

Accesoriul ThermoProtect cu design unic combină eficient aerul cald şi rece pentru îngrijire zilnică.

Vezi toate beneficiile

cu accesoriul ThermoProtect

Uscare puternică la temperatură mai scăzută

  • Tehnologie ThermoProtect

  • 6 setări de temperatură şi viteză

  • 6 setări de temperatură şi viteză

  • 2100 W

Uscare puternică cu 2100 W

Uscare puternică cu 2100 W

Acest uscător de păr de 2100 W creează un flux de aer puternic pentru un păr frumos în fiecare zi.

Accesoriu ThermoProtect

Accesoriu ThermoProtect

Accesoriul ThermoProtect cu design unic combină eficient aerul cald şi rece, pentru îngrijire zilnică. Scade temperatura cu 15 °C, în timp ce îţi usucă în continuare părul.

Control precis cu 6 setări de căldură şi viteză

Control precis cu 6 setări de căldură şi viteză

Alege cu uşurinţă combinaţia de căldură şi viteză care funcţionează cel mai bine pentru părul şi coafura ta. Şase setări diferite asigură control precis pentru coafare personalizată.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.8

din 5

433

Recenzii

96%

recomandă acest produs

29/07/2025

România

România

Produs bun

Își face treaba. Pentru mine este un produs foarte bun, nu am ce comenta. Recomand.

Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHD360/20 Uscător de păr

Date of Use 2024-06-29

Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHD360/20 Uscător de păr

Date of Use 2024-06-29

03/05/2025

România

România

Cumpărător verificat

Un produs performantVasilica

Este ceea ce mi-am dorit, frumos, puternic, performant. Recomand cu încredere !!!

Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHD350/10 Uscător de păr

Date of Use 2025-04-03

Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHD350/10 Uscător de păr

Date of Use 2025-04-03

02/04/2024

România

România

Cumpărător verificat

Recomand

Fiimea este încântată de el… deci, e fosrte bun :). Pretul chair decent iar produsul este calitativ

Avantaje

Calitate, pret bun

Dezavantaje

Nu am gasit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHD350/10 Uscător de păr

Date of Use 2023-03-02

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHD350/10 Uscător de păr

Date of Use 2023-03-02

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