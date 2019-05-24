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Producție oprită
2200 W
Motor CA
95 km/h
Tratamentul ionic asigură o uscare antistatică. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a-i intensifica strălucirea. Rezultatul este un păr fin şi drept care străluceşte de frumuseţe.
Uscătorul de păr Philips DryCare Pro are un design mai uşor şi compact, fiind astfel mai uşor de utilizat. Mânerul are un design ergonomic, fiind astfel mai uşor de prins şi de ţinut.
O funcţie profesională esenţială, butonul Cool Shot asigură un flux intens de aer rece. Acesta este utilizat după coafare pentru fixarea coafurii.
4.9
din 5
140
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Liudmila
24/05/2019
România
Foarte bun
Uscare rapida, usurinta in utilizare, raport foarte bun calitate / pret
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD177/00 Uscător de păr Pro
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD177/00 Uscător de păr Pro
Vascan
28/08/2018
România
RECOMAND
Raport calitate - pret, excelent ! Recomand cu incredere!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD176/00 Uscător de păr Pro
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD176/00 Uscător de păr Pro
LaurentiuCojo
06/07/2018
România
Un produs foarte bun pe care il recomand !
Am mai avut un produs identic pentru o perioada buna de timp si l-am uitat intr-o pensiune la munte. Mi-am luat acelasi produs fiindca este chiar eficient si bun.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD176/00 Uscător de păr Pro
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD176/00 Uscător de păr Pro