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  • Dezvoltat pentru performanţă, conceput pentru stil
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  • Dezvoltat pentru performanţă, conceput pentru stil
  • Dezvoltat pentru performanţă, conceput pentru stil
  • Dezvoltat pentru performanţă, conceput pentru stil
  • Dezvoltat pentru performanţă, conceput pentru stil
  • Dezvoltat pentru performanţă, conceput pentru stil
  • Dezvoltat pentru performanţă, conceput pentru stil
  • Dezvoltat pentru performanţă, conceput pentru stil
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Producție oprită

DryCareUscător de păr Pro

BHD176/00

4.9
| (140) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Dezvoltat pentru performanţă, conceput pentru stil
Uscătorul de păr Philips DryCare Pro AC are un motor c.a. care atinge până la 95 km/h viteză a aerului pentru rezultate rapide şi profesionale. Fiind uşor, uscătorul de păr este totodată mai simplu de manevrat şi oferă o experienţă de uscare confortabilă.
Vezi toate beneficiile

Dezvoltat pentru performanţă, conceput pentru stil

  • 2200 W

  • Motor CA

  • 95 km/h

Tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Tratamentul ionic asigură o uscare antistatică. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a-i intensifica strălucirea. Rezultatul este un păr fin şi drept care străluceşte de frumuseţe.

Greutate redusă

Greutate redusă

Uscătorul de păr Philips DryCare Pro are un design mai uşor şi compact, fiind astfel mai uşor de utilizat. Mânerul are un design ergonomic, fiind astfel mai uşor de prins şi de ţinut.

Jet de aer rece, o rafală de aer rece pentru a vă fixa coafura

Jet de aer rece, o rafală de aer rece pentru a vă fixa coafura

O funcţie profesională esenţială, butonul Cool Shot asigură un flux intens de aer rece. Acesta este utilizat după coafare pentru fixarea coafurii.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

140

Recenzii

98%

recomandă acest produs

24/05/2019

România

România

Foarte bun

Uscare rapida, usurinta in utilizare, raport foarte bun calitate / pret

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD177/00 Uscător de păr Pro

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD177/00 Uscător de păr Pro

28/08/2018

România

România

RECOMAND

Raport calitate - pret, excelent ! Recomand cu incredere!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD176/00 Uscător de păr Pro

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD176/00 Uscător de păr Pro

06/07/2018

România

România

Un produs foarte bun pe care il recomand !

Am mai avut un produs identic pentru o perioada buna de timp si l-am uitat intr-o pensiune la munte. Mi-am luat acelasi produs fiindca este chiar eficient si bun.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD176/00 Uscător de păr Pro

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare BHD176/00 Uscător de păr Pro

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