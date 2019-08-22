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Producție oprită

EssentialUscător de păr

BHD007/00

4.9

| (18) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Uscare puternică cu îngrijire în călătorii

Bucură-te de o uscare puternică şi atentă cu uscătorul de păr Philips Essential. Dispune de o putere de uscare de 1800 W şi îngrijire cu ioni pentru păr strălucitor. Designul său compact, cu mâner pliabil, este alegerea perfectă oriunde mergi.

Vezi toate beneficiile

Uscare puternică cu îngrijire în călătorii

  • 1800 W

  • Îngrijire cu ioni

  • Mâner pliant

  • Tensiune universală

Putere de uscare de 1800 W

Putere de uscare de 1800 W

Acest uscător de păr de 1800 W creează un flux de aer optim pentru păr frumos în fiecare zi.

Îngrijire cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Îngrijire cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica luciul şi strălucirea acestuia.

Setare de temperatură ThermoProtect

Setare de temperatură ThermoProtect

Setarea de temperatură ThermoProtect asigură o temperatură optimă de îngrijire şi o protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux de aer puternic, vei obţine rezultate excelente într-un mod delicat.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.9

din 5

18

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

22/08/2019

România

România

Sunt foarte multumita de acest produs

Usor de folosit. Il am de 5 ani si inca functioneaza impecabil.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential BHD007/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential BHD007/00 Uscător de păr

02/07/2019

România

România

Raport excelent calitate/pret

Este mic, fiabil, ușor de utilizat și transportat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential BHD007/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential BHD007/00 Uscător de păr

10/06/2020

Magyarország

Magyarország

Nagyon bejön!

Számunkra teljesen tökéletes korábbi hajszáritóhoz képest csendesebb és nem égeti a hajat. És ami meglepett minket hogy hajszáritás után nem áll égnek a haj.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential BHD007/00 Hajszárító

Data utilizării 2019-05-10

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential BHD007/00 Hajszárító

Data utilizării 2019-05-10

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