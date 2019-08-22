Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Uscare puternică cu îngrijire în călătorii
Bucură-te de o uscare puternică şi atentă cu uscătorul de păr Philips Essential. Dispune de o putere de uscare de 1800 W şi îngrijire cu ioni pentru păr strălucitor. Designul său compact, cu mâner pliabil, este alegerea perfectă oriunde mergi.
1800 W
Îngrijire cu ioni
Mâner pliant
Tensiune universală
Acest uscător de păr de 1800 W creează un flux de aer optim pentru păr frumos în fiecare zi.
Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica luciul şi strălucirea acestuia.
Setarea de temperatură ThermoProtect asigură o temperatură optimă de îngrijire şi o protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux de aer puternic, vei obţine rezultate excelente într-un mod delicat.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
Accesează piesele şi accesoriile
4.9
din 5
18
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Nico99
22/08/2019
România
Sunt foarte multumita de acest produs
Usor de folosit. Il am de 5 ani si inca functioneaza impecabil.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential BHD007/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential BHD007/00 Uscător de păr
Silviurot
02/07/2019
România
Raport excelent calitate/pret
Este mic, fiabil, ușor de utilizat și transportat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential BHD007/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential BHD007/00 Uscător de păr
Mester34
10/06/2020
Magyarország
Nagyon bejön!
Számunkra teljesen tökéletes korábbi hajszáritóhoz képest csendesebb és nem égeti a hajat. És ami meglepett minket hogy hajszáritás után nem áll égnek a haj.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential BHD007/00 Hajszárító
Data utilizării 2019-05-10
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential BHD007/00 Hajszárító
Data utilizării 2019-05-10