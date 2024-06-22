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  • Îngrijire la îndemână pentru părul tău
  • Îngrijire la îndemână pentru părul tău
  • Îngrijire la îndemână pentru părul tău
  • Îngrijire la îndemână pentru părul tău
  • Îngrijire la îndemână pentru părul tău
  • Îngrijire la îndemână pentru părul tău
  • Îngrijire la îndemână pentru părul tău
  • Îngrijire la îndemână pentru părul tău
  • Îngrijire la îndemână pentru părul tău
  • Îngrijire la îndemână pentru părul tău
  • Îngrijire la îndemână pentru părul tău
  • Îngrijire la îndemână pentru părul tău
  • Îngrijire la îndemână pentru părul tău
  • Îngrijire la îndemână pentru părul tău
  • Îngrijire la îndemână pentru părul tău
  • Îngrijire la îndemână pentru părul tău
  • Îngrijire la îndemână pentru părul tău
  • Îngrijire la îndemână pentru părul tău
  • Îngrijire la îndemână pentru părul tău
  • Îngrijire la îndemână pentru părul tău

EssentialCareUscător

BHC010/10

4.8
| (68) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Îngrijire la îndemână pentru părul tău
Noul uscător de păr Philips Essential Care este aspectuos, compact şi puternic. Puterea de 1200 W îţi permite să-ţi usuci părul delicat şi rapid. Setări flexibile de îngrijire sunt concepute pentru a îndeplini diferite cerinţe de uscare şi a oferi îngrijire suplimentară.
Vezi toate beneficiile

Îngrijire la îndemână pentru părul tău

  • Tehnologie ThermoProtect

  • 1200 W

  • Compact si ergonomic

  • Maner pliabil

Mâner pliant pentru portabilitate uşoară

Mâner pliant pentru portabilitate uşoară

Acest uscător de păr dispune de un mâner pliabil. Prin urmare, uscătorul de păr este mic şi compact, uşor de depozitat chiar şi în cele mai mici spaţii şi poate fi luat practic oriunde.

Uscare delicată la 1200 W pentru rezultate frumoase

Uscare delicată la 1200 W pentru rezultate frumoase

Acest uscător de păr de 1200 W creează un flux de aer optim şi o putere de uscare delicată, pentru un păr frumos în fiecare zi.

3 setări uscare selectate în prealabil pt nevoi diferite

3 setări uscare selectate în prealabil pt nevoi diferite

Acest uscător de păr compact îţi oferă 3 setări preselectate de temperatură şi viteză, pentru uscare cu aer rece, îngrijire sau uscare rapidă.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

68

Recenzii

97%

recomandă acest produs

22/06/2024

România

România

Cumpărător verificat

Bun si folositor

L-am cumparat pentru ca este mic si compact si aveam nevoie de un aparat suficient de bine tolerat de bebelus. Face o treaba excelenta!

Avantaje

Mic, eficient, ocupa putin spatiu

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EssentialCare BHC010/10 Uscător

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EssentialCare BHC010/10 Uscător

19/06/2023

România

România

Cumpărător verificat

Foarte multumita

Mic, dar voinic, foarte bun pentru călătorii. Are 3 trepte de viteza,este pliabil. Recomand cu încredere!

Avantaje

Este mic, dar puternic, are 3 trepte de viteza, este pliabil

Dezavantaje

Nu are

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EssentialCare BHC010/10 Uscător

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EssentialCare BHC010/10 Uscător

30/01/2022

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Mic, usor de manuit, pliabil, mobil, cost mic, calitate mare, timp economisit considerabil. Perfect.

Avantaje

Perfect pentru calatorie.

Dezavantaje

Nu are functie de ionizare.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EssentialCare BHC010/10 Uscător

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EssentialCare BHC010/10 Uscător

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