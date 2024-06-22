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Tehnologie ThermoProtect
1200 W
Compact si ergonomic
Maner pliabil
Acest uscător de păr dispune de un mâner pliabil. Prin urmare, uscătorul de păr este mic şi compact, uşor de depozitat chiar şi în cele mai mici spaţii şi poate fi luat practic oriunde.
Acest uscător de păr de 1200 W creează un flux de aer optim şi o putere de uscare delicată, pentru un păr frumos în fiecare zi.
Acest uscător de păr compact îţi oferă 3 setări preselectate de temperatură şi viteză, pentru uscare cu aer rece, îngrijire sau uscare rapidă.
4.8
din 5
68
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Girafa cu barba
22/06/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Bun si folositor
L-am cumparat pentru ca este mic si compact si aveam nevoie de un aparat suficient de bine tolerat de bebelus. Face o treaba excelenta!
Avantaje
Mic, eficient, ocupa putin spatiu
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EssentialCare BHC010/10 Uscător
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EssentialCare BHC010/10 Uscător
Crinul de Paris
19/06/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte multumita
Mic, dar voinic, foarte bun pentru călătorii. Are 3 trepte de viteza,este pliabil. Recomand cu încredere!
Avantaje
Este mic, dar puternic, are 3 trepte de viteza, este pliabil
Dezavantaje
Nu are
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EssentialCare BHC010/10 Uscător
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EssentialCare BHC010/10 Uscător
BiancaBubu
30/01/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Mic, usor de manuit, pliabil, mobil, cost mic, calitate mare, timp economisit considerabil. Perfect.
Avantaje
Perfect pentru calatorie.
Dezavantaje
Nu are functie de ionizare.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EssentialCare BHC010/10 Uscător
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EssentialCare BHC010/10 Uscător