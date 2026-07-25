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  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis
  • Transformare: bucle de vis

StyleCare PrestigeOndulator automat

BHB876/00

4.8
| (1023) Recenzii | 96% recomandă acest produs
Transformare: bucle de vis
Ondulatorul automat Philips StyleCare Prestige creează automat, fără efort bucle de vis cu sistemul său inovator şi inteligent de ondulare. Îţi poţi transforma acum lookul şi poţi obţine bucle de vis cu de 2 ori mai mult păr dintr-o singură mişcare*
Vezi toate beneficiile

Garanție extinsă

De 2 ori mai mult păr dintr-o mişcare*

Transformare: bucle de vis

  • Sistem de ondulare automată

  • Bucle de durată grație Curl Boost

  • Înveliş ceramic protector cu infuzie de cheratină

  • 3 setări de căldură şi 3 setări de timp

Sistem de ondulare automată, pentru o experienţă de coafare desăvârşită

Sistem de ondulare automată, pentru o experienţă de coafare desăvârşită

Bucură-te de experienţa supremă în materie de coafare cu sistemul nostru inteligent de ondulare. Sistemul inovator include multe funcţii îmbunătăţite. Buclele fabuloase şi rezistente sunt create prin simpla atingere a unui buton, cu două ghidaje inteligente pentru ondulare, care se rotesc automat. Acestea ondulează fiecare şuviţă de păr ca un stilist profesionist, având grijă în acelaşi timp de părul tău. Tehnologia inteligentă pentru amplificarea buclelor permite ondulatorului automat să creeze rezultate de durată, la o setare de temperatură mai blândă. Bara mai lungă a dispozitivului, prinderea simplă pe verticală şi designul deschis care urmează linia naturală a părului te ajută să obţii o coafură perfectă, fără prea mult efort.

Bară mai lungă, pentru a coafa de 2 ori mai mult păr dintr-o singură mişcare

Bară mai lungă, pentru a coafa de 2 ori mai mult păr dintr-o singură mişcare

Cu suprafaţa de ondulare cu 113 % mai mare* a ondulatorului nostru automat, acum poţi coafa de 2 ori mai mult păr dintr-o singură mişcare. Obţii bucle perfecte, simplu şi rapid.

Prindere verticală pentru utilizare uşoară

Ondulatorul automat se ţine într-o poziţie verticală naturală, oferind prindere relaxată şi permiţându-ţi să creezi bucle omogene perfecte pe tot capul. Butoanele de operare sunt poziţionate la îndemână, aşa că poţi ajunge intuitiv la ele. Forma curbată, feminină a camerei de ondulare conferă confort la ondulare chiar şi aproape pe scalp.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

1023

Recenzii

96%

recomandă acest produs

25/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produs conform așteptărilor

Se folosește ușor și este rapid în realizarea buclelor. Pentru un păr des în maxim 10minute ești gata.

Avantaje

Nu necesită îndemânare de expert

Dezavantaje

Nu am gasit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare Prestige BHB876/00 Ondulator automat

Date of Use 2026-07-14

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare Prestige BHB876/00 Ondulator automat

Date of Use 2026-07-14

24/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Recomand!Face bucle superbe

Recomand pentru bucle,poti face atat stranse cat si mai lejere.

Acest review a fost făcut pentru Prestige Seria 8000 BHB887/00 Ondulator automat

Acest review a fost făcut pentru Prestige Seria 8000 BHB887/00 Ondulator automat

21/02/2026

România

România

Cumpărător verificat

⭐⭐⭐⭐⭐ WOW! Bucle care rezistă o săptămână fără nic

⭐⭐⭐⭐⭐ WOW! Bucle care rezistă o săptămână fără niciun produs de fixare! Nu exagerez când spun că Philips SenseIQ WavePro Seria 9000 BHB968/00 este cel mai bun ondulator pe care l-am avut vreodată. Am părul des, cu fir normal spre gros și ondulat natural. Cu acest ondulator, buclele țin până la o săptămână — fără fixativ, fără spumă, fără niciun alt produs de styling. Doar aparatul. Rezultatul arată ca făcut la salon: bucle uniforme, elastice, lucioase, cu aspect natural. Părul rămâne moale, nu rigid și nu electrizat. Pentru mine este un game changer. Rapid, sigur și cu un rezultat care chiar rezistă. Îl recomand din toată inima! ✨💛

Acest review a fost făcut pentru WavePro Seria 9000 BHB968/00 Ondulator automat

Acest review a fost făcut pentru WavePro Seria 9000 BHB968/00 Ondulator automat

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Referințe

  1. vs. Philips HPS940