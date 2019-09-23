ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Foto produs unic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie ambalaj
  • Foto produs unic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie ambalaj

Producție oprită

StyleCareOndulator Glam Shine

BHB872/00

5

| (66) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Bucle uimitoare şi onduleuri strălucitoare

Îți prezentăm ondulatorul Glam Shine. Primul ondulator Philips cu îngrijire cu ioni şi cu bară îmbogăţită cu titan, pentru bucle şi onduleuri care strălucesc superb. Indicatorul Curl Ready unic te ajută să realizezi bucle omogene de jur împrejur şi protejează împotriva supraîncălzirii.

Vezi toate beneficiile

Bucle uimitoare şi onduleuri strălucitoare

  • Bară conică de 13 mm - 25 mm

  • Îngrijire cu ioni

  • Bară din aliaj de titan

  • Indicator buclă gata

Îngrijire cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Îngrijire cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului, pentru a intensifica luciul şi strălucirea acestuia. Rezultatul - bucle netede, catifelate şi strălucitoare.

Bară din aliaj de titan pentru rezultate perfecte

Bară din aliaj de titan pentru rezultate perfecte

Titanul, utilizat profesional, este apreciat pentru robusteţe şi pentru transferul rapid de căldură, ceea ce are drept rezultat un coafat mai performant. Bara este îmbogăţită cu titan, pentru rezultate excelente.

Indicatorul unic Curl Ready previne supraîncălzirea părului

Indicatorul unic Curl Ready previne supraîncălzirea părului

Indicatorul unic Curl Ready te anunţă când bucla este gata, emiţând o alertă sonoră. Această funcţie inovatoare te ajută să obţii bucle şi onduleuri minunate, prevenind, în acelaşi timp, supraîncălzirea părului. Poţi să te coafezi întotdeauna fără a-l utiliza, dacă preferi alte durate de coafare.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

66

Recenzii

100%

recomandă acest produs

2
1

23/09/2019

România

România

Un ondulator excelent!

Este super bun si respecta aproape toate standardele, mai putin faptul ca nu are degetare termice sau, o manusa si la inceput te frigi!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB872/00 Ondulator Glam Shine

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB872/00 Ondulator Glam Shine

07/05/2019

România

România

Un produs practic, ușor de folosit

Am fost încântată de acest produs încă de la prima utilizare. Temperatura poate fi reglata astfel încât sa protejeze parul fragil. Ușor ca greutate iar cablul lung îți dă libertate de mișcare. Recenzie din Campania Philips”

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB872/00 Ondulator Glam Shine

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB872/00 Ondulator Glam Shine

07/05/2019

România

România

Produs eficient - bucle de durata

Un produs foarte bun (cel mai bun ondulator pe care l-am utilizat). Incalzirea se face imediat, durata de asteptarea pentru obtinerea buclei este foarte mica si efectul este de durata (buclele rezista si cateva zile). De asemenea, nu deterioreaza parul si aspectul final este de par stralucitor.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB872/00 Ondulator Glam Shine

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB872/00 Ondulator Glam Shine

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips