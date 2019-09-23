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Producție oprită
Bucle uimitoare şi onduleuri strălucitoare
Îți prezentăm ondulatorul Glam Shine. Primul ondulator Philips cu îngrijire cu ioni şi cu bară îmbogăţită cu titan, pentru bucle şi onduleuri care strălucesc superb. Indicatorul Curl Ready unic te ajută să realizezi bucle omogene de jur împrejur şi protejează împotriva supraîncălzirii.
Bară conică de 13 mm - 25 mm
Îngrijire cu ioni
Bară din aliaj de titan
Indicator buclă gata
Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului, pentru a intensifica luciul şi strălucirea acestuia. Rezultatul - bucle netede, catifelate şi strălucitoare.
Titanul, utilizat profesional, este apreciat pentru robusteţe şi pentru transferul rapid de căldură, ceea ce are drept rezultat un coafat mai performant. Bara este îmbogăţită cu titan, pentru rezultate excelente.
Indicatorul unic Curl Ready te anunţă când bucla este gata, emiţând o alertă sonoră. Această funcţie inovatoare te ajută să obţii bucle şi onduleuri minunate, prevenind, în acelaşi timp, supraîncălzirea părului. Poţi să te coafezi întotdeauna fără a-l utiliza, dacă preferi alte durate de coafare.
5.0
din 5
66
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Lav10
23/09/2019
România
Un ondulator excelent!
Este super bun si respecta aproape toate standardele, mai putin faptul ca nu are degetare termice sau, o manusa si la inceput te frigi!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB872/00 Ondulator Glam Shine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB872/00 Ondulator Glam Shine
Caramia
07/05/2019
România
Un produs practic, ușor de folosit
Am fost încântată de acest produs încă de la prima utilizare. Temperatura poate fi reglata astfel încât sa protejeze parul fragil. Ușor ca greutate iar cablul lung îți dă libertate de mișcare. Recenzie din Campania Philips”
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB872/00 Ondulator Glam Shine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB872/00 Ondulator Glam Shine
Nina00
07/05/2019
România
Produs eficient - bucle de durata
Un produs foarte bun (cel mai bun ondulator pe care l-am utilizat). Incalzirea se face imediat, durata de asteptarea pentru obtinerea buclei este foarte mica si efectul este de durata (buclele rezista si cateva zile). De asemenea, nu deterioreaza parul si aspectul final este de par stralucitor.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB872/00 Ondulator Glam Shine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB872/00 Ondulator Glam Shine