Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Scoate-ţi în evidenţă buclele
Sublime Ends Curler este primul nostru ondulator conceput să-ţi protejeze vârfurile fragile atunci când te coafezi. Mulţumită tehnologiei premium SplitStop, poţi crea fără nicio grijă bucle cu aspect natural, aşa că nu te mai ascunde şi ieşi din anonimat!
Bară conică de 13 mm - 25 mm
Tehnologie SplitStop
Infuzie de cheratină
Setări digitale pentru temperatură
Secretul nostru pentru prevenirea absolută a despicării vârfurilor este noua tehnologie SplitStop. Este o combinaţie unică de performanţă optimă a încălzirii şi de niveluri reduse de frecare, pentru a menţine sănătatea părului tău de la rădăcină până la vârf. Nu apar schimbări bruşte de temperatură, ceea ce asigură distribuirea constantă şi uniformă a nivelului optim de căldură de-a lungul barei în timpul coafării. Bara este acoperită cu un strat ceramic fin, pentru reducerea tracţiunii pe şuviţele de păr. Conturează bucle perfecte, cu vârfuri mai sănătoase, pline de o viaţă nouă.
Cheratina este ingredientul esenţial al părului, care îl face puternic, sănătos şi îi conferă un aspect superb. Bara ceramică este îmbogăţită cu cheratină, pentru a-ţi permite să-ţi îngrijeşti mai bine părul.
Afişajul digital, cu 9 setări de temperatură, îţi oferă control absolut pentru a adapta temperatura la tipul părului tău, pentru prevenirea accidentelor.
5.0
din 5
66
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Lav10
23/09/2019
România
Un ondulator excelent!
Este super bun si respecta aproape toate standardele, mai putin faptul ca nu are degetare termice sau, o manusa si la inceput te frigi!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB872/00 Ondulator Glam Shine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB872/00 Ondulator Glam Shine
Caramia
07/05/2019
România
Un produs practic, ușor de folosit
Am fost încântată de acest produs încă de la prima utilizare. Temperatura poate fi reglata astfel încât sa protejeze parul fragil. Ușor ca greutate iar cablul lung îți dă libertate de mișcare. Recenzie din Campania Philips”
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB872/00 Ondulator Glam Shine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB872/00 Ondulator Glam Shine
Nina00
07/05/2019
România
Produs eficient - bucle de durata
Un produs foarte bun (cel mai bun ondulator pe care l-am utilizat). Incalzirea se face imediat, durata de asteptarea pentru obtinerea buclei este foarte mica si efectul este de durata (buclele rezista si cateva zile). De asemenea, nu deterioreaza parul si aspectul final este de par stralucitor.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB872/00 Ondulator Glam Shine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB872/00 Ondulator Glam Shine
după 2 ani de utilizări simulate pentru ondulare la 180°C pe un eşantion de populaţie europeană medie, cu păr fără vârfuri despicate