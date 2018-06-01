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Scoate-ţi în evidenţă buclele
Sublime Ends Curler este primul ondulator Philips conceput să-ţi protejeze vârfurile fragile atunci când te coafezi. Mulţumită tehnologiei premium SplitStop, poţi crea fără nicio grijă bucle moi, aşa că nu te mai ascunde şi ieşi din anonimat!
Bară mare de 32 mm
Tehnologie SplitStop
Infuzie de cheratină
Setări digitale pentru temperatură
Secretul nostru pentru prevenirea absolută a despicării vârfurilor este noua tehnologie SplitStop. Este o combinaţie unică de performanţă optimă a încălzirii şi de niveluri reduse de frecare, pentru a menţine sănătatea părului tău de la rădăcină până la vârf. Nu apar schimbări bruşte de temperatură, ceea ce asigură distribuirea constantă şi uniformă a nivelului optim de căldură de-a lungul barei în timpul coafării. Bara este acoperită cu un strat ceramic fin, pentru reducerea tracţiunii pe şuviţele de păr. Conturează bucle perfecte, cu vârfuri mai sănătoase, pline de o viaţă nouă.
Cheratina este ingredientul esenţial al părului, care îl face puternic, sănătos şi îi conferă un aspect superb. Bara ceramică este îmbogăţită cu cheratină, pentru a-ţi permite să-ţi îngrijeşti mai bine părul.
Afişajul digital, cu 8 setări de temperatură, îţi oferă control absolut pentru a adapta temperatura la tipul părului tău, pentru prevenirea accidentelor.
4.6
din 5
9
Recenzii
100%
recomandă acest produs
SzIvett
01/06/2018
Magyarország
Kiváló
Gyönyörű göndör, hullámos hajat csinál.Szép fényes, puha a haj a használata után.Csak ajánlani tudom!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB868/00 Fantasztikus hajvégformázó
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB868/00 Fantasztikus hajvégformázó
04/05/2021
Česká republika
Po použití jsou vlasy krásně leskle
S výrobkem jsem spokojená, dělá velké vlny, po použití jsou vlasy lesklé, rychle se nahřívá
Avantaje
lesklé vlasy po použití
Dezavantaje
při uchycení slabšího pramene vlasů, klip úplně nedoléhá
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Data utilizării 2020-04-04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Data utilizării 2020-04-04
Terry21
27/02/2019
Česká republika
Jsem maximálně spokojená.
Krasny design, rychle nahřátí a snadne použití diky provedení.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
după 2 ani de utilizări simulate pentru ondulare la 180°C pe un eşantion de populaţie europeană medie, cu păr fără vârfuri despicate