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Sistem de ras Triple Protect
100% rezistent la apă
Înlocuieşte o dată la 12 luni
Sistemul de ras Triple Protect presupune 1) dinţi rotunjiţi în formă de perlă pe laturile trimmerului, pentru un confort superior al pielii, 2) perforaţii în formă de diamant pe sita metalică hipoalergenică, pentru a lăsa pielea netedă, iar 3) puntea protectoare de sub sită este menită să reducă semnificativ riscul de iritaţie a pielii.
Prin tăierea firelor de păr la 0,2 mm de piele, tehnologia noastră de ras îţi oferă experienţa de îngrijire atentă şi precisă de care ai nevoie. Presupune utilizarea unei site metalice de ras cu perforaţii în formă de diamant, asigurând un finisaj neted şi uniform şi lăsându-ţi pielea fină şi reîmprospătată.
Fiind 100% rezistent la apă, poţi utiliza aparatul de îngrijire corporală atât umed, cât şi uscat, pentru o experienţă confortabilă de fiecare dată. În plus, este uşor de curăţat.
4.9
din 5
39
Recenzii
100%
recomandă acest produs
CascaTM
11/07/2026
România
Produs calitate pret ok
Un produs bun. Nu am reusit sa ma tai. M am ciupit foarte putin insa fara taietura etc. Nu m am iritat oricat de tare am apasat
Avantaje
Pret decent garantie extinsa
Dezavantaje
Foarte finute piesele de schimb si geanta de voies este penibila
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns
Date of Use 2026-07-10
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns
Date of Use 2026-07-10
Cmd977
04/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte bun.
Sunt foarte mulțumit de acest produs.Tunde și rade eficient, fără să tragă părul sau să irite pielea. Este rezistent la apă, ușor de curățat și bateria ține destul de mult și se încarcă rapid.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns
Fcss
13/01/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
excelent
Calitate, usor de folosit,, nu trage parul, Am avut un aparat mai vechi, nu se compara pe departe cu acest aparat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns