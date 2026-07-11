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  • Cap de schimb cu sită metalică pentru aparat îngrijire corporală
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  • Cap de schimb cu sită metalică pentru aparat îngrijire corporală
  • Cap de schimb cu sită metalică pentru aparat îngrijire corporală
  • Cap de schimb cu sită metalică pentru aparat îngrijire corporală
  • Cap de schimb cu sită metalică pentru aparat îngrijire corporală
  • Cap de schimb cu sită metalică pentru aparat îngrijire corporală
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  • Cap de schimb cu sită metalică pentru aparat îngrijire corporală
  • Cap de schimb cu sită metalică pentru aparat îngrijire corporală
  • Cap de schimb cu sită metalică pentru aparat îngrijire corporală
  • Cap de schimb cu sită metalică pentru aparat îngrijire corporală

Body Groomer replacement foilBG2010

BG2010/43

4.9
| (39) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Cap de schimb cu sită metalică pentru aparat îngrijire corporală
Cap de schimb cu sită metalică pentru aparat de îngrijire corporală seria BG34XX, BG54XX, BG74XX, BG94XX
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Înlocuiţi la fiecare 12 luni pentru rezultate optime

Cap de schimb cu sită metalică pentru aparat îngrijire corporală

  • Sistem de ras Triple Protect

  • 100% rezistent la apă

  • Înlocuieşte o dată la 12 luni

Tehnologie de tăiere brevetată, concepută pentru a fi delicată cu pielea

Tehnologie de tăiere brevetată, concepută pentru a fi delicată cu pielea

Sistemul de ras Triple Protect presupune 1) dinţi rotunjiţi în formă de perlă pe laturile trimmerului, pentru un confort superior al pielii, 2) perforaţii în formă de diamant pe sita metalică hipoalergenică, pentru a lăsa pielea netedă, iar 3) puntea protectoare de sub sită este menită să reducă semnificativ riscul de iritaţie a pielii.

Ras precis, uniform, cu o lungime de 0,2 mm

Ras precis, uniform, cu o lungime de 0,2 mm

Prin tăierea firelor de păr la 0,2 mm de piele, tehnologia noastră de ras îţi oferă experienţa de îngrijire atentă şi precisă de care ai nevoie. Presupune utilizarea unei site metalice de ras cu perforaţii în formă de diamant, asigurând un finisaj neted şi uniform şi lăsându-ţi pielea fină şi reîmprospătată.

100% rezistent la apă, pentru o îngrijire comodă, pe pielea umedă sau uscată

100% rezistent la apă, pentru o îngrijire comodă, pe pielea umedă sau uscată

Fiind 100% rezistent la apă, poţi utiliza aparatul de îngrijire corporală atât umed, cât şi uscat, pentru o experienţă confortabilă de fiecare dată. În plus, este uşor de curăţat.

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Recenzii

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4.9

din 5

39

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

11/07/2026

România

România

Produs calitate pret ok

Un produs bun. Nu am reusit sa ma tai. M am ciupit foarte putin insa fara taietura etc. Nu m am iritat oricat de tare am apasat

Avantaje

Pret decent garantie extinsa

Dezavantaje

Foarte finute piesele de schimb si geanta de voies este penibila

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

Date of Use 2026-07-10

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

Date of Use 2026-07-10

04/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Foarte bun.

Sunt foarte mulțumit de acest produs.Tunde și rade eficient, fără să tragă părul sau să irite pielea. Este rezistent la apă, ușor de curățat și bateria ține destul de mult și se încarcă rapid.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

13/01/2026

România

România

Cumpărător verificat

excelent

Calitate, usor de folosit,, nu trage parul, Am avut un aparat mai vechi, nu se compara pe departe cu acest aparat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

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