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Producție oprită
AZ700T/12
Bluetooth® şi NFC
USB Direct
12 W
Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau la alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel, cu această boxă poţi asculta cu uşurinţă muzica şi sunetele preferate din videoclipuri sau jocuri, wireless.
Sincronizează dispozitive Bluetooth fără nicio problemă, cu tehnologia NFC (Near Field Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingi smartphone-ul sau tableta cu funcţia NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a porni boxa, a iniţia sincronizarea Bluetooth şi streamingul de muzică.
3.9
din 5
17
Recenzii
Andrew59
28/08/2020
Polska
Philips na każdą okazję.
Uniwersalny boombox, ma wszystkie przydatne funkcje i odtwarza każdy nośnik,oprócz kaset,Można sluchać z płytycd, z pendriva, ze smartphona poprzez bluetooth,
Avantaje
Stosunkowo nieduży i dostępny cenowo, ma głęboki dźwięk.
Dezavantaje
pilot nie jest najwyższych lotów, tandetny,trudna wymiana baterii.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ700T Boombox CD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ700T Boombox CD
Stanley53
30/06/2020
Polska
Cumpărător verificat
Rewelacja
Super sprzęt za przyzwoitą cenę, wspaniałe parametry dźwiękowe oraz nowoczesny design
Avantaje
kompaktowy wygląd; jakość dzwięku
Dezavantaje
słaby pilot - nie zawsze radio reaguje na sygnały z pilota
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ700T Boombox CD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ700T Boombox CD
Lukasz8520
01/05/2016
Polska
Radioodtwarzacz super leć parę małych kropek na minus
Radioodtwarzacz super ale małymi wadami to w pomieszczeniu mało rozgłośni "znajduje" i pokrywa otwarzacz a i wyświetlacz mało odporna na zarysowania od nawet miękkiej ściereczki podświatło je widać. Ale reszta super .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ700T Boombox CD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ700T Boombox CD