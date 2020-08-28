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  • Bucură-te de muzică la volum maxim, oriunde, prin wireless
  • Bucură-te de muzică la volum maxim, oriunde, prin wireless
  • Bucură-te de muzică la volum maxim, oriunde, prin wireless
  • Bucură-te de muzică la volum maxim, oriunde, prin wireless
  • Bucură-te de muzică la volum maxim, oriunde, prin wireless
  • Bucură-te de muzică la volum maxim, oriunde, prin wireless
  • Bucură-te de muzică la volum maxim, oriunde, prin wireless
  • Bucură-te de muzică la volum maxim, oriunde, prin wireless

Producție oprită

Radio CD

AZ700T/12

3.9
| (17) Recenzii
Bucură-te de muzică la volum maxim, oriunde, prin wireless
Philips Portable CD Sound Machine este un sistem audio puternic pe care îl poţi lua cu tine oriunde. Eliberează muzica utilizând conectivitate wireless One-Touch NFC pentru asociere fără efort prin Bluetooth. Sau redă-ţi melodiile de pe USB, CD şi CD-uri MP3.
Vezi toate beneficiile

Bucură-te de muzică la volum maxim, oriunde, prin wireless

  • Bluetooth® şi NFC

  • USB Direct

  • 12 W

Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone

Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau la alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel, cu această boxă poţi asculta cu uşurinţă muzica şi sunetele preferate din videoclipuri sau jocuri, wireless.

Smartphone-uri cu funcţia NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth

Smartphone-uri cu funcţia NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth

Sincronizează dispozitive Bluetooth fără nicio problemă, cu tehnologia NFC (Near Field Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingi smartphone-ul sau tableta cu funcţia NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a porni boxa, a iniţia sincronizarea Bluetooth şi streamingul de muzică.

USB Direct pentru redarea de muzică MP3

Specificaţii tehnice

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3.9

din 5

17

Recenzii

2

28/08/2020

Polska

Polska

Philips na każdą okazję.

Uniwersalny boombox, ma wszystkie przydatne funkcje i odtwarza każdy nośnik,oprócz kaset,Można sluchać z płytycd, z pendriva, ze smartphona poprzez bluetooth,

Avantaje

Stosunkowo nieduży i dostępny cenowo, ma głęboki dźwięk.

Dezavantaje

pilot nie jest najwyższych lotów, tandetny,trudna wymiana baterii.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ700T Boombox CD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ700T Boombox CD

30/06/2020

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Rewelacja

Super sprzęt za przyzwoitą cenę, wspaniałe parametry dźwiękowe oraz nowoczesny design

Avantaje

kompaktowy wygląd; jakość dzwięku

Dezavantaje

słaby pilot - nie zawsze radio reaguje na sygnały z pilota

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ700T Boombox CD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ700T Boombox CD

01/05/2016

Polska

Polska

Radioodtwarzacz super leć parę małych kropek na minus

Radioodtwarzacz super ale małymi wadami to w pomieszczeniu mało rozgłośni "znajduje" i pokrywa otwarzacz a i wyświetlacz mało odporna na zarysowania od nawet miękkiej ściereczki podświatło je widać. Ale reszta super .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ700T Boombox CD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ700T Boombox CD

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