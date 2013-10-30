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Producție oprită

CD Soundmachine

AZ382/12

2

| (1) Recenzie

Savuraţi muzica oriunde mergeţi

Doriţi să vă bucuraţi de colecţiile de muzică stocate pe playerul muzical portabil fără a utiliza căştile? Conectaţi Philips CD Soundmachine la mufa USB Direct şi bucuraţi-vă de muzica digitală preferată emisă prin boxele puternice, oriunde şi oricând.

Vezi toate beneficiile

Savuraţi muzica oriunde mergeţi

  • Design compact

  • USB

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Redare MP3/WMA-CD, CD şi CD-RW

Redare MP3/WMA-CD, CD şi CD-RW

Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fişierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucuraţi de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creaţi singuri fişiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi pe player.

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.

Specificaţii tehnice

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2.0

din 5

1

Recenzie

5
4
3
1

30/10/2013

Polska

Polska

taki sobie

słaby, trudności ze strojeniem radia. Płaski dźwięk.

Acest review a fost făcut pentru AZ382 Bumbox CD

Acest review a fost făcut pentru AZ382 Bumbox CD

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