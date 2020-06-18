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Producție oprită
Design compact
USB
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.
Stabileşte o singură conexiune şi bucură-te de toată muzica de pe dispozitive portabile şi calculatoare. Conectează dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieşirea pentru căşti. După conectare te poţi bucura direct de întreaga colecţie de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Fen_philips
18/06/2020
България
Страхотен малък и компактен.
Малък, компактен касетофон с доста силни колони. Имах стария модел, но този е по- малък и по-мощен.
Avantaje
Малък, но силен и кристален звък
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ318B CD радиокасетофон
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ318B CD радиокасетофон