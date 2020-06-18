ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Savurează muzica oriunde mergi
  • Savurează muzica oriunde mergi
  • Savurează muzica oriunde mergi
  • Savurează muzica oriunde mergi
  • Savurează muzica oriunde mergi
  • Savurează muzica oriunde mergi
  • Savurează muzica oriunde mergi
  • Savurează muzica oriunde mergi
  • Savurează muzica oriunde mergi
  • Savurează muzica oriunde mergi

Producție oprită

Radio CD

AZ318B/12

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Savurează muzica oriunde mergi
Doriţi să vă bucuraţi de colecţiile de muzică stocate pe playerul muzical portabil fără a utiliza căştile? Conectaţi Philips CD Soundmachine la mufa USB Direct şi bucuraţi-vă de muzica digitală preferată emisă prin boxele puternice, oriunde şi oricând.
Vezi toate beneficiile

Savurează muzica oriunde mergi

  • Design compact

  • USB

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Stabileşte o singură conexiune şi bucură-te de toată muzica de pe dispozitive portabile şi calculatoare. Conectează dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieşirea pentru căşti. După conectare te poţi bucura direct de întreaga colecţie de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

20 posturi cu reglare presetată

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

18/06/2020

България

България

Страхотен малък и компактен.

Малък, компактен касетофон с доста силни колони. Имах стария модел, но този е по- малък и по-мощен.

Avantaje

Малък, но силен и кристален звък

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ318B CD радиокасетофон

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ318B CD радиокасетофон

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips