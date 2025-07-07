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Producție oprită
Negru
3 W
Tuner digital
Philips este cunoscută pentru crearea de produse compatibile cu multe discuri disponibile pe piaţă. Acest sistem audio îţi permite să savurezi muzică de pe CD, CD-R şi CD-RW. CD-RW (compatibil cu CD-urile reinscriptibile) înseamnă că sistemul tău audio poate reda atât discuri înregistrabile (CD-R), cât şi discuri reinscriptibile (CD-RW). Discurile CD-R pot fi înregistrate o singură dată şi pot fi redate de orice CD player audio, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate şi rescrise de mai multe ori şi pot fi redate doar de CD playere audio compatibile.
Funcţia „Redare aleatorie/Repetare” te ajută să ieşi din monotonia ascultării muzicii redate întotdeauna în aceeaşi ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faci este să selectezi unul dintre modurile „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savurează o experienţă muzicală diferită şi unică de fiecare dată când porneşti playerul.
Caracteristica de redare programată a CD-urilor îţi permite să asculţi melodiile preferate în ordinea dorită.
4.7
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Kot w butach
07/07/2025
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Ma takie funkcje jakich potrzeba
Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego
Avantaje
Prostota
Dezavantaje
Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ215B Bumbox CD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ215B Bumbox CD
Sadyvla
25/05/2017
Lietuva
Šis produktas turi gerų savybiu
Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ215B CD grotuvas
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ215B CD grotuvas
MMarika
04/01/2024
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Megbízható
Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"
Avantaje
könnyen kezelhető
Dezavantaje
A hangszóró lehetne jobb
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ215B CD Soundmachine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ215B CD Soundmachine