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  • Savurează-ţi muzica oriunde mergi
  • Savurează-ţi muzica oriunde mergi
  • Savurează-ţi muzica oriunde mergi
  • Savurează-ţi muzica oriunde mergi
  • Savurează-ţi muzica oriunde mergi
  • Savurează-ţi muzica oriunde mergi
  • Savurează-ţi muzica oriunde mergi

Producție oprită

Radio CD

AZ215B/12

4.7
| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Savurează-ţi muzica oriunde mergi
Preferaţi lucrurile simple şi apreciaţi confortul. Cu Philips CD Soundmachine, un sistem compact şi elegant, veţi putea asculta muzica preferată, beneficiind de funcţii utile şi accesibile.
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Savurează-ţi muzica oriunde mergi

  • Negru

  • 3 W

  • Tuner digital

Redaţi CD-uri, CD-R şi CD-RW

Redaţi CD-uri, CD-R şi CD-RW

Philips este cunoscută pentru crearea de produse compatibile cu multe discuri disponibile pe piaţă. Acest sistem audio îţi permite să savurezi muzică de pe CD, CD-R şi CD-RW. CD-RW (compatibil cu CD-urile reinscriptibile) înseamnă că sistemul tău audio poate reda atât discuri înregistrabile (CD-R), cât şi discuri reinscriptibile (CD-RW). Discurile CD-R pot fi înregistrate o singură dată şi pot fi redate de orice CD player audio, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate şi rescrise de mai multe ori şi pot fi redate doar de CD playere audio compatibile.

Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii

Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii

Funcţia „Redare aleatorie/Repetare” te ajută să ieşi din monotonia ascultării muzicii redate întotdeauna în aceeaşi ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faci este să selectezi unul dintre modurile „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savurează o experienţă muzicală diferită şi unică de fiecare dată când porneşti playerul.

20 de piese programabile de pe CD

Caracteristica de redare programată a CD-urilor îţi permite să asculţi melodiile preferate în ordinea dorită.

Specificaţii tehnice

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4.7

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

07/07/2025

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Ma takie funkcje jakich potrzeba

Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego

Avantaje

Prostota

Dezavantaje

Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ215B Bumbox CD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ215B Bumbox CD

25/05/2017

Lietuva

Lietuva

Šis produktas turi gerų savybiu

Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ215B CD grotuvas

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ215B CD grotuvas

04/01/2024

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Megbízható

Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"

Avantaje

könnyen kezelhető

Dezavantaje

A hangszóró lehetne jobb

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ215B CD Soundmachine

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ215B CD Soundmachine

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