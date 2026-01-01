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Producție oprită
AZ1/12
REDĂ. LA VOLUM ÎNALT. ORIUNDE
Philips AZ1 redă melodii la volum înalt de la radio, iPhone/iPad/iPod, CD şi orice dispozitiv Bluetooth. Cu sincronizarea One-Touch NFC, transferul de muzică wireless prin Bluetooth nu a fost niciodată mai uşor. Conectează un microfon sau o chitară pentru propria sesiune de mixaj.
Bluetooth® şi NFC
CD, MP3-CD, FM
Staţie andocare USB pt redare/încărcare
40 W, Intrare microfon şi chitară
Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.
Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, robustă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel te poţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video, wireless, cu această boxă.
Ataşează pur şi simplu cureaua de transport, pune-o pe umăr şi dă-i drumul. AZ1 are şi dimensiunea perfectă a bagajului de mână pentru avion, astfel că îţi poţi lua cu tine talentul peste hotare. Designul său robust este suficient de rezistent pentru a face faţă la petreceri după petreceri, în interior sau în aer liber, iar comenzile sale pot fi întoarse, pentru a rămâne protejate cât timp sunteţi în mişcare.
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