Curea de transport şi design robust pentru portabilitate sporită

Ataşează pur şi simplu cureaua de transport, pune-o pe umăr şi dă-i drumul. AZ1 are şi dimensiunea perfectă a bagajului de mână pentru avion, astfel că îţi poţi lua cu tine talentul peste hotare. Designul său robust este suficient de rezistent pentru a face faţă la petreceri după petreceri, în interior sau în aer liber, iar comenzile sale pot fi întoarse, pentru a rămâne protejate cât timp sunteţi în mişcare.