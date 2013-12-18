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Producție oprită

CD Soundmachine

AZ1850/12

4

| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Sunet excelent în mişcare

Philips CD soundmachine va elibera melodiile digitale preferate de pe playerul muzical portabil şi vă va permite să vă bucuraţi de acestea cu un sunet puternic - oricând, oriunde.

Vezi toate beneficiile

Sunet excelent în mişcare

  • USB

  • Acord digital

Telecomandă ergonomică pentru mai mult conform

Telecomandă ergonomică pentru mai mult conform

Cu o telecomandă ergonomică pentru confort sporit la vârfurile degetelor, tot ce trebuie să faceţi este să vă relaxaţi.

Redare MP3/WMA-CD, CD şi CD-RW

Redare MP3/WMA-CD, CD şi CD-RW

Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fişierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucuraţi de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creaţi singuri fişiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi pe player.

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

Sprawdza się w codziennym użytkowaniu

Na tle produktów konkurencji jest dobrym rozwiązaniem.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ1850 Bumbox CD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ1850 Bumbox CD

17/12/2013

Polska

Polska

Dobry sprzęt

Bardzo dobry sprzęt, choć trochę mala moc głośników

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ1850 Bumbox CD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ1850 Bumbox CD

23/09/2012

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Nie wybrałbym innego boomboxa w tej klasie cenowej.

Napisałem już jedną recenzję na zaproszenie Philips'a po ok. miesiącu użytkowania. Teraz minęły 3 i otrzymałem, kolejną prośbę. Wykryłem dwie rzeczy które bym usprawnił pod swoim kątem: Brakuje mi fukncji zegara na wyświetlaczu. Mogłaby się aktywować po naciśnięciu przycisku na pilocie. Słucham muzyki głównie przed wyjściem do pracy w łązience i zamiast pilnować godziny, potrafię się zasłuchać :) (mało zegarów w domu, a boombox ma fajne, błękitne podświetlenie). Druga rzecz, której mi brakuje to określona funkcjonalność w opcji shuffle (czyli wybieranie utworów losowo). Naciskam na pilocie strzałki i wsio fajnie bo wybiera losowo, ale czasem lubię wrócić do przed chwilą słuchanego utworu... Przydałby sie tu przycisk wstecz, bo teraz nawet wciskając strzałkę do tyłu, mam wybierany kolejny losowy utwór. Co do zalet, to podtrzymuję opinię że dla mnie po prostu najlepszy boombox w tej klasie cenowej (głośniki, basy, USB, MP3-link, wygląd, jakość wykonania - używam codziennie działa idealnie).

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ1850 Bumbox CD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ1850 Bumbox CD

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