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Savuraţi muzica oriunde mergeţi
Doriţi să vă bucuraţi de colecţiile de muzică stocate pe playerul muzical portabil fără a utiliza căştile? Conectaţi Philips CD Soundmachine la mufa USB Direct şi bucuraţi-vă de muzica digitală preferată emisă prin boxele puternice, oriunde şi oricând.
USB
Tuner stereo FM/MW (AM)
Funcţia „Redare aleatorie/Repetare” vă ajută să ieşiţi din monotonia ascultării muzicii redate întotdeauna în aceeaşi ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faceţi este să selectaţi unul dintre modurile - „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savuraţi experienţa muzicală diferită şi unică de fiecare dată când porniţi playerul.
Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.
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4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
marek1345
16/02/2015
Polska
nawet dobry
Odtwarzacz pasiada ładny wygląd pozatym ma wejście mp3,usb,łatwo się użytkuje,dobrze odtwarza płyty CD(w moim starym sprzęcie odywarzacz płyt szybko wysiadał,a tu działa bez zarzutu)Jedyny minus to głośniki słabej mocy.Jestem zadowolony z tego produktu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ1627 Bumbox CD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ1627 Bumbox CD