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Producție oprită

CD Soundmachine

AZ1627/12

4

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Savuraţi muzica oriunde mergeţi

Doriţi să vă bucuraţi de colecţiile de muzică stocate pe playerul muzical portabil fără a utiliza căştile? Conectaţi Philips CD Soundmachine la mufa USB Direct şi bucuraţi-vă de muzica digitală preferată emisă prin boxele puternice, oriunde şi oricând.

Vezi toate beneficiile

Savuraţi muzica oriunde mergeţi

  • USB

Tuner FM/MW pentru divertisment la radio

Tuner FM/MW pentru divertisment la radio

Tuner stereo FM/MW (AM)

Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii

Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii

Funcţia „Redare aleatorie/Repetare” vă ajută să ieşiţi din monotonia ascultării muzicii redate întotdeauna în aceeaşi ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faceţi este să selectaţi unul dintre modurile - „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savuraţi experienţa muzicală diferită şi unică de fiecare dată când porniţi playerul.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

16/02/2015

Polska

Polska

nawet dobry

Odtwarzacz pasiada ładny wygląd pozatym ma wejście mp3,usb,łatwo się użytkuje,dobrze odtwarza płyty CD(w moim starym sprzęcie odywarzacz płyt szybko wysiadał,a tu działa bez zarzutu)Jedyny minus to głośniki słabej mocy.Jestem zadowolony z tego produktu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ1627 Bumbox CD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ1627 Bumbox CD

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