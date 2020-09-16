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Producție oprită
CD
casetă
Philips este cunoscută pentru crearea de produse compatibile cu multe discuri disponibile pe piaţă. Acest sistem audio îţi permite să savurezi muzică de pe CD, CD-R şi CD-RW. CD-RW (compatibil cu CD-urile reinscriptibile) înseamnă că sistemul tău audio poate reda atât discuri înregistrabile (CD-R), cât şi discuri reinscriptibile (CD-RW). Discurile CD-R pot fi înregistrate o singură dată şi pot fi redate de orice CD player audio, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate şi rescrise de mai multe ori şi pot fi redate doar de CD playere audio compatibile.
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Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
GoatGamer69
16/09/2020
България
80000000000000 от 10
Прекрасен уред! Прави страхотен звук! Най_добрата пропорция качество и количество!
Avantaje
много са (няма да се съберат)
Dezavantaje
никакви
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ127 CD радиокасетофон
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ127 CD радиокасетофон
KERNOW55
08/11/2019
Eesti
Sellel tootel on suurepärased omadused
Kõik vajalik üheskoos! Nüüd ei peagi minu varasemalt ostetud väärtuslikud ning mulle vajalikud kassetid ja CD-id minema ajaloo prügikasti.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ127 CD Soundmachine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ127 CD Soundmachine