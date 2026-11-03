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Producție oprită
AZ1048/12
Savuraţi muzica oriunde mergeţi
Design comod şi compact, bucuraţi-vă de muzică din surse diferite, precum USB Direct, MP3-CD, radio.
USB
Conectaţi propriile dumneavoastră căşti pentru o experienţă de ascultare mai intimă ori de câte ori doriţi. Vă puteţi bucura de muzica favorită cu un sunet de excepţie, fără a-i deranja pe ceilalţi, conectând căştile la player.
Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.
Caracteristica de redare programată a CD-urilor vă permite să ascultaţi melodiile preferate în ordinea dorită.
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