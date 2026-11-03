ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Imagine primară

Producție oprită

CD Soundmachine

AZ1048/12

Savuraţi muzica oriunde mergeţi

Design comod şi compact, bucuraţi-vă de muzică din surse diferite, precum USB Direct, MP3-CD, radio.

Vezi toate beneficiile

Savuraţi muzica oriunde mergeţi

  • USB

Jack pentru căşti stereo

Jack pentru căşti stereo

Conectaţi propriile dumneavoastră căşti pentru o experienţă de ascultare mai intimă ori de câte ori doriţi. Vă puteţi bucura de muzica favorită cu un sunet de excepţie, fără a-i deranja pe ceilalţi, conectând căştile la player.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

20 de piese programabile de pe CD

Caracteristica de redare programată a CD-urilor vă permite să ascultaţi melodiile preferate în ordinea dorită.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips